Трагедія на пляжі Чорноморська: за день через шторм потонули кілька людей, 10 дітей врятували
- 28 липня на пляжах Одеської області оголосили штормове попередження, у Чорноморську потонули 3 людини.
- Рятувальникам вдалося дістати з води 10 дітей, але пошуки зниклого 16-річного хлопця ввечері припинили через негоду.
У понеділок, 28 липня, штормове попередження оголосили на пляжах Одеської області. Щонайменше 10 дітей вдалося врятувати на воді в Чорноморську.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву мера Василя Гуляєва. Однак, на жаль, є й загиблі.
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Що відомо про шторм у Чорноморську?
За попередньою інформацією, через шторм у Чорноморську потонуло 3 людей, пишуть місцеві телеграм-канали з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Порятунок хлопця в Чорноморську: дивіться відео
Зокрема, близько 17:00 рятувальники отримали повідомлення про зникнення в морі 16-річного хлопця. Наразі пошуки підлітка припинили через погодні умови.
Штормові хвилі в Одесі: дивіться відео
Сьогодні у нас на пляжі штормове попередження, дуже небезпечні хвилі. На пляжі червоний прапор – купання заборонено,
– звернувся до місцевих і туристів Гуляєв.
Нагадаємо, 27 липня в Одесі під час повітряної тривоги та роботи ППО сотні людей продовжували купатися в морі. Речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук застеріг відпочивальників і закликав громадян у разі небезпеки проходити в укриття.