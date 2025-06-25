Францію накрив потужний шторм, є жертви: жахливі кадри негоди
- Францію накрив потужний шторм, який забрав життя щонайменше двох людей, зокрема дитини.
- Найбільше постраждали райони Овернь, північна частина Півдня-Піренеї, Центр-Валь-де-Луар, Бургундія та Лімузен, пориви вітру досягали 112 кілометрів за годину, також було зафіксовано понад 40 тисяч блискавок.
Францію увечері 25 червня накрив потужний шторм. На жаль, негода забрала життя кількох людей, зокрема дитини.
Тисячі будинків залишилися без електрики, повідомляє 24 Канал із посиланням на BFMTV. У мережі публікують жахливі кадри негоди.
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Наслідки негоди у Франції
Наразі відомо про 2 загиблих людей через негоду у Франції.
Стихія накрила Францію: дивіться відео
Перша жертва – 59-річний чоловік. Він їхав на квадроциклі, коли на дорогу впало дерево.
Негода у Франції: дивіться відео
Друга жертва – 12-річний хлопчик. Він був разом із 3 молодшими сестричками.
Вони планували провести вечір на пікніку, але через шторм, дощ і вітер на нього впали два дерева,
– розповіла місцева влада.
Ще 17 осіб отримали травми, переважно легкі.
По всій Франції понад 100 тисяч будинків залишилося без електрики, також порушено рух поїздів. Лише у Парижі через негоду впали приблизно 50 дерев.
Шторм накрив Францію: дивіться відео
Негода у Франції: дивіться відео
Найбільше постраждали райони – Овернь, північна частина Півдня-Піренеї, Центр-Валь-де-Луар, Бургундія та Лімузен.
Негода у Франції: дивіться відео
Пориви вітру досягали 112 кілометрів на годину. Лив дощ, також був град. Окрім того, по всій країні було зафіксовано понад 40 тисяч блискавок.