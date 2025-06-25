У Франції під час жахливого шторму зафіксували понад 40 тисяч блискавок

Франція 25 червня накрили жахливі шторми з градом, сильним дощем та поривами вітру. По країні фіксували понад 40 тисяч блискавок, що є найбільшою кількістю за останній час.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на La République du Centre та La Chaîne Météo.

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Скільки загалом блискавок фіксували над Францією

В обсерваторії Кераунос, яка спеціалізується на грозових явищах, пояснили, що електрична активність, яку спостерігали у Франції протягом дня 25 червня, вражає своєю масштабністю.

Щодо ударів блискавок (блискавок від хмари до землі), їх було зареєстровано майже 17 000,

– зазначили в обсерваторії.

Згідно з даними глобальної мережі Blitzortung, обсерваторія зафіксувала понад 40 392 удари блискавок 25 червня. Електрична активність у Франції досягла піка між 20:00 та 21:00.

Найбільше ударів блискавок було зафіксовано в Жиронді (4 060). Найбільше постраждали райони Лакано (514 ударів), Уртен (481 удар) та Каркан (403 ударів). Однак найпотужніший удар було зафіксовано в Де-Севрі.

Блискавки, які фіксували у Франції 25 червня / Фото La Chaîne Météo

"Блискавка, інтенсивністю 517 кА, вдарила в комуну Ла-Пейратт. Це значення у 20 разів вище за середній показник удару блискавки, який спостерігався в інших місцях протягом дня", – наголосили в обсерваторії.

Загалом 25 червня 2025 року постраждало 65 французьких департаментів.

Якою ще була негода в країні

Синоптики також розповіли, що 25 червня між атлантичним узбережжям і центром Франції сформувалася величезна штормова система. Рухаючись на північний схід, вона приносила з собою руйнівні пориви вітру.

У Байєль-ле-Сок (Уаза) було зафіксовано вітер зі швидкістю до 140 кілометрів на годину, а в Монбеньї (Альє) – до 135 кілометрів на годину, що відповідає показникам сильного зимового шторму. У Клермон-Феррані напередодні ночі було зафіксовано порив вітру зі швидкістю 109 кілометрів на годину.

Під час найактивніших штормових осередків дощі були подекуди проливними. У Берне (Ер) за 1 годину випало 50 міліметрів опадів, що еквівалентно місячній нормі. У Ле-Бурже (Сен-Сен-Дені) було зафіксовано близько 25 міліметрів опадів.

Град вразив багато регіонів: від Аквітанії до Бургундії, проходячи через Центр-Валь-де-Луар, іноді пориви вітру супроводжувалися великим градом, який пошкоджував посіви та транспортні засоби.



Град, який бачили у Франції / Фото з акаунту Asso Infoclimat у соцмережі Х

На жаль, негода забрала життя щонайменше двох людей. У Майєнні водій загинув, врізавшись у дерево, що лежало на дорозі. У Тарн-і-Гаронні підліток загинув після того, як дерево впало під час шторму.

Ще троє молодих людей зазнали поранень внаслідок затоплення у Пікекосі. Одна дівчина досі перебуває у критичному стані після негоди.