На горі Піп Іван Чорногірський 22 листопада зафіксували 12 градусів морозу та потужний західний вітер. Негода у високогір'ї Карпат триває вже четверту добу поспіль і супроводжується значними снігопадами.

Як повідомили на сторінці рятувального посту "Гірські рятувальники Прикарпаття" у Facebook, видимість на вершині наразі вкрай обмежена через густий туман і суцільну хмарність.

Які подробиці?

Пориви вітру сягають 17 метрів за секунду, що разом зі сніговими заметами робить пересування хребтом небезпечним.

Увага! Шторм! Станом на 8:00 22 листопада 2026 року на горі Піп Іван – хмарно, туман, вітер – західний, 17 метрів за секунду, температура повітря – 12° морозу, випало доволі багато снігу,

– попередили рятувальники.

Складна метеорологічна ситуація на Чорногірському хребті триває з середини тижня. Напередодні, 21 листопада, пориви вітру досягали 20 метрів за секунду за температури 3 градуси морозу, а через надмірну вологість спостерігалося сильне обледеніння.

Днем раніше, 20 листопада, на вершині фіксували шквали до 21 метра за секунду. Негода розпочалася ще 19 листопада, коли надзвичайники зафіксували вітер зі швидкістю 28 метрів за секунду.

Якою буде погода на решті території області?

Водночас на рівнинній частині Івано-Франківщини умови значно помірніші. Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями без істотних опадів, а стовпчики термометрів вдень коливатимуться від 2 до 7 градусів тепла.

Натомість безпосередньо у високогір'ї Карпат денна температура триматиметься в межах від 0 до 5 градусів морозу. Вітер у регіоні переважатиме північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні на 20 – 22 листопада прогнозували переміщення активних фронтів зі значними поривами вітру та поступовим переходом дощів у мокрий сніг.