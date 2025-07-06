Потужний шторм накрив північ Італії: поблизу Мілана загинула жінка

Північ Італії накрив сильний шторм після кількох днів сильної спеки. Внаслідок падіння дерева загинула жінка поблизу Мілана.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Потужний шторм в Італії

В медіа інформують, що 63-річна жінка загинула в містечку Робеккето-кон-Індуньо, на захід від Мілана, коли поверталася з прогулянки разом із двома іншими людьми. Вказується, що вони травмувалися внаслідок інциденту та їх госпіталізували.

Пожежники повідомили, що наразі ліквідували близько 50 надзвичайних ситуацій. За їхніми даними, ще 37 залишаються невирішеними. Більшість викликів пов’язані з небезпекою падіння дерев, затопленими підвалами та тавернами, а також із рекламними щитами, зірваних сильними поривами вітру.

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Відповідно до даних італійського інформагентства Ansa, сильні дощі також фіксували в східному регіоні Венето, де негода зачепила райони навколо міст Беллуно та Віченца, а також деякі частини Тоскани, де також повідомляли про падіння дерев.

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Вказується, що поки на півночі країни ллють дощі та вирують шторми, температура в більшій частині південної та центральної Італії, зокрема в Римі, тримається близько 30 градусів тепла.