Сильний шторм знищує оборону Криму: військове зведення від Світана

До України завітала негода. Не оминула вона й окуповані території, зокрема, шторм у Чорному морі негативно впливає на росіян у Криму.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що погода на нашому боці. Такого шторму Крим ще не бачив.

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Шторм у Криму

Світан зазначив, що в Україні розпочались погодні проблеми ще кілька років тому. Зокрема, в Чорному морі біля Криму вирують такі шторми, яких раніше не було. Утім, Україна – морська держава й звикла до цього. А ось росіяни з-за Уралу цього не розуміють.

Незрозуміло, навіщо вони копали лінію оборони на Кримському узбережжі, якщо нині шторм може її зруйнувати. Таке ж з ними відбулось на лівобережжі Херсонщини. Там вони відбудували 2 лінії оборони, а потім підірвали ГЕС і вода все змила.

Вибухи в Челябінську

За словами полковника запасу ЗСУ, в Челябінську "бавовна" завітала на тракторний завод. Це легальна військова ціль, адже там виробляють двигуни для танків. "Бавовну" на цьому об'єкті могли спричинити українські спецслужби, російські партизани чи російські національні армії визволення, що борються за незалежність своїх республік.

Швидше за все, пожежу викликав удар по трансформатору, який живить цей об'єкт. Так дійсно можна вивести з ладу ці російські підприємства. Таких заводів в окупантів ще приблизно 10, і наші спецслужби точно знають про них і займуться їхнім знищенням.

Військове зведення від Світана: дивіться відео

Удар по авіазаводу в Смоленську

Також "бавовна" завітала на авіазавод у Смоленську. Тут виробляють багато ракет, зокрема, Х-59. Швидше за все, це робота ГУР. Тим паче росіяни бідкаються, що їх атакували новим типом дронів, не "бобрами". ГУР анонсувала, що в Україні будуть створені нові види БпЛА.

Вони схожі на Шахеди. Тобто вони не як літаки, як-от бобри, а схожі, дійсно, на Шахеди. Схоже, вони можуть долати відстань десь у 500 – 700 кілометрів. Тобто вони можуть ліквідувати багато військових цілей у Росії. Чекаємо, коли Генштаб підтвердить удари по таких об'єктах.

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