"Шторм, якого Крим ще не бачив": усе про потужну негоду на окупованому півострові

З неділі, 26 листопада, на території тимчасово окупованого півострова вирує потужна негода. Російські загарбники вже охрестили її "штормом століття".

Внаслідок негоди без світла вже залишилися майже півмільйона жителів. Море виходить з берегів і затоплює вулиці. До речі, також змиває вогневі позиції окупантів. Що відомо про потужний шторм у Криму, розповідає 24 Канал.

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"Шторм століття" (за версією окупантів)

У неділю, 26 листопада, багато областей України накрила потужна негода. Найбільше постраждала Одещина. Втім, негода дісталася й до окупованого росіянами Криму.

Аналітики моніторингової системи Poseidon попереджали, що хвилі можуть сягати від 6 до 8 метрів у висоту. Прогнозували силу вітру від 7 за шкалою Бофорта, де 14 є абсолютним штормом.

На погіршення погодних умов відреагували у так званій "адміністрації Скадовського муніципального округу". Окупанти уже охрестили негоду "Штормом століття" і сказали, що основний удар візьме на себе схід Криму й Севастополь.

Масштаби руйнувань після удару стихії у Криму дуже великі, такого шторму не було ніколи,

– згодом заявив радник Аксьонова.

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Дерева падають, автобуси пливуть, траси затопило

Потужна негода почалася у другій половині дня. Шалений вихор завітав до Севастополя. На морі розігрався потужний шторм.

Шторм у Криму: дивіться відео

Громадський транспорт не може повноцінно функціонувати через повалені дерева. Вітер здирає облицювання з будинків. Покрівля на багатоповерхівках загрозливо здригається і "готується" впасти на голови випадкових перехожих.

Що коїть негода в Севастополі: відео соцмережі

У Керчі ураганний вітер повалив дерева на набережній. Саму набережну затопило. У Сімферополі річка Салгир через потужні дощі виходить з берегів, буря валить гілки дерев.

В Євпаторії море теж вийшло з берегів. В'їзд у місто з боку Сак затопило.

Також затопило трасу Євпаторія – Саки. У мережі публікують кадри, як автобуси "перетворюються" на кораблі. До речі, почало затоплювати й житлові будинки. ЗМІ пишуть, що рятувальники вже евакуювали з них 150 людей.

В Євпаторії дороги перетворилися на море: відео соцмережі

Наслідки негоди у Криму / Фото з мережі

Море "деокуповує" Крим

Унаслідок потужного шторму у тимчасово окупованій Євпаторії море вийшло з берегів і затопило вулиці міста, а також траси. Окрім того, хвилі знищили окопи, які російські загарбники викопали на пляжі.

За даними кримських джерел, вода затопила берегову лінію оборони, інженерні споруди та вогневі позиції.

Природа намагається змити сліди окупації: дивіться відео

Майже півмільйона людей залишилися без світла

Через потужний шторм без світла залишились майже 500 тисяч жителів Криму. Також є постраждалі й зниклі безвісти.

Радник призначеного Росією "голови" Криму Алєг Крючков заявив, що нібито станом на вечір вже працювало 38 бригад, які відновлювали електрику.

У Криму без електрики залишилося 498 тисяч осіб, найбільше постраждали Чорноморський, Сакський, Білогірський, Сімферопольський, Жовтневий, Бахчисарайський та Ленінський райони,

– сказав Крючков.

Через негоду зникло світло: дивіться відео

Російські рятувальники заявили, що у Криму через негоду одна людина зникла безвісти, ще четверо – постраждали.

У Саках частина будинків залишилася без опалення.

Швидкість вітру під час урагану в Криму досягала 144 кілометри за годину,

– заявили окупанти.

Перша жертва й нові руйнування: яка ситуація у Криму зараз

Так званий окупаційний "глава" Криму Сєргєй Аксьонов оголосив 27 листопада вихідним днем.

У Севастополі впало майже 200 дерев та 3 рекламні щити. Зазнали травм троє людей. Їх госпіталізували. Пошкоджено покрівлі 42 будинків, обшивки фасадів 5 будівель. Так званий "губернатор" заявив, що постраждали 42 автомобілі.

Шторм розбив пляж "Хрустальний" у Севастополі й набережну "Андрія Первозванного".

У Бахчисарайському районі вітер зірвав шифер з двох шкіл. У кількох селах немає електрики.

Развожаєв заявив, що через негоду загинули понад 500 мешканців музею-акваріума в Севастополі.

Під Судаком чоловіка змило хвилею з набережної під час шторму. Його тіло знайшли вранці.

У Міжводному подекуди зник зв'язок. Втім, не лише в цьому селі. Окупанти заявили, що мобільного зв'язку немає в Євпаторії, Чорноморському, Сакському, Бахчисарайському, Сімферопольському, Білогірському, Червоногвардійському та Джанкойському районах.

Наслідки негоди на півострові: дивіться відео

У Сімферополі мокрий снігопад.

Вранці 27 листопада окупанти заявили, що найскладніша ситуація в Євпаторії. З місцевого готелю евакуювали 100 осіб. Ще 150 – вивезли з вулиці Сімферопольської. Затоплено близько 200 будинків.

У мережі повідомляють, що ураган спровокував найсильніший за 60 років відплив Азовського моря у Генічеську Херсонської області. Подекуди вода відійшла більш ніж на 100 метрів.

Наслідки негоди: дивіться відео