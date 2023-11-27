Крим у вирі потужного шторму, вітер дме зі швидкістю до 150 кілометрів: фото та відео вражають

Жителі тимчасово захопленого Росією Криму постраждали через шторм у Чорному морі. Хвилі там досягають 8 – 9 метрів.

Швидкість вітру біля узбережжя Криму сягає 115 – 130 кілометрів за годину. У горах швидкість вітру досягає 150 кілометрів за годину.

До теми Буря валить дерева, море виходить з берегів, у Саках затопило трасу: що коїться в Криму

Що відбувається у Криму

У Євпаторії хвилі були настільки потужними та великими, що вони порозбивали людям вікна у будинках на узбережжі. Ба більше, вода ще й затопила ці оселі. А в одній з будівель вітром буквально знесло дах. Крім цього, з одного з готелів довелося евакуювати близько 100 осіб.

У Євпаторії хвилі ламають вікна та вибивають скло: відео "Кримського вітру"



У Севастополі затопило цілі під'їзди.

Наслідки негоди у Севастополі: відео з соцмереж



Також жителі Севастополя показали затоплені вулиці.

Севастополь затопило через шторм: відео з соцмереж



Мешканцям доводиться пересуватися квартирами у гумових чоботах.

Затоплена квартира у Севастополі: відео з соцмереж



Жителі повідомляють, що так зване "МНС" відмовилося їхати на виклик.

За даними місцевих телеграм-каналів, які не підтримують окупацію Криму, на українському півострові через негоду повалило дерева, що призвело до сотень випадків пошкоджень ліній електропередач. А у Севастополі дерево впало на автівку та роздавило її. Ще у цьому місті внаслідок негоди обвалилася стіна. Її уламки пошкодили припарковані автівки. А в Алушті попадали паркани.

Обвал стіни у Севастополі: відео "Кримського вітру"



Також попадали деякі опори ЛЕП. Так, у Сакському районі одна з таких опор дуже ускладнила рух між селами Митяєве та Трудове.

У Ялті були зафіксовані дуже великі хвилі.

Такий вигляд має готель "Мрія" у Ялті під час шторму: відео "Кримського вітру"



Керч теж почало затоплювати.

Водний потік дістався до Керчі: відео "Кримського вітру"



Чорноморський район Криму повністю залишився без води. Там припинилося водопостачання та водовідведення через відсутність енергопостачання на насосних станціях. Також проблеми зі світлом є у жителів Сакського, Білогірського, Сімферопольського, Бахчисарайського та інших районів. Попередньо, майже пів мільйона споживачів залишилися без електроенергії.

Наслідки негоди на тимчасово окупованому півострові / Фото "Кримського вітру"

Що відбувається у Бердянську

Тимчасово окуповану частину Запорізької області теж зачепив цей шторм.

Негода у Бердянську: відео з соцмереж



Місцеві жителі повідомляють, що центр міста затопило.

Потужний шторм у Бердянську: відео з соцмереж



Інші наслідки негоди на окупованих територіях

У Криму через шторм змило окопи, які російські загарбники створили на пляжах. Також вода затопила інженерні споруди та вогневі позиції окупантів.

Півострів зіткнувся одночасно зі штормом, ураганом, повінню та мокрим снігом. Трасу Євпаторія – Саки затопило, через що її тимчасово закрили. А в самому місті Саки є проблеми з газом, світлом та водою.