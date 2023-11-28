Серйозно вдарив по базах росіян: як окупований Маріуполь пережив потужний шторм
Негода, яка останніми днями вирувала в Україні, не оминула й Маріуполь. Багато будинків, що неподалік берегів Азовського моря, позатоплювало. Однак не пощастило й самим окупантам.
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що внаслідок потужного шторму російська брехня щодо проведення ремонтів у місті вийшла назовні. Вітром зносило паркани, якими окупанти закривали знищені двори.
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Яка ситуація у Маріуполі
Маріуполь намагається оговтатись від шторму, який накрив місто. Ситуація подекуди критична через наслідки негоди.
"На щастя, не все так погано, але й не все так добре, як хотілося б. Мовиться, звісно, про цивільних, які залишились в окупації. Потроху дають освітлення та опалення, але це ще в процесі налагодження", – зауважив Петро Андрющенко.
До того ж російські загарбники, які імітували роботу та ремонти у місті, зіштовхнулись із наслідками своєї брехні. Місто було погано підготовленим до опалювального сезону, а з урахуванням шторму ситуація ще більше загострилась.
Зривало дахи, які повстановлювали. Люди знову у стані руїни, в якому були рік назад. Але у всьому поганому є щось добре. Наприклад, у селищі Сєдове, куди нещодавно прилітало, та у селищі Мелекіне позатоплювало військові бази окупантів. Зараз вони намагаються навести лад,
– розповів Андрющенко.
Загарбники втратили дуже багато засобів зв'язку, які були встановлені на базах. На жаль, погані погодні умови не зупинили перекидання живої сили з Маріуполя.
Петро Андрющенко про наслідки негоди у Маріуполі: дивитись відео
Як Маріуполь пережив шторм: що відомо
- У понеділок, 27 листопада, у Маріуполі також зірвався штормовий вітер. Будинки та двори, що розташовані неподалік Азовського моря, затопило водою. Вітер позривав паркани по всьому місту, якими росіяни закривали території зруйнованих будинків.
- Маріупольська міська рада повідомила, що через негоду у різних районах міста відбулися масові аварійні відключення. Зокрема, обірвані лінії електричних мереж, повалені дерева, леєрні огорожі та баки для сміття.
- Вранці 27 листопада у Маріуполі були відключені котельні, підстанції, закриті школи. Російські загарбники повідомили, що було знеструмлено понад 140 тягових підстанцій, частково призупинена робота котелень, через що люди замерзають у будинках.