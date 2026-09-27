Потужний шторм накрив США: узбережжя затоплює, понад 130 тисяч людей без світла

Потужний північно-східний шторм накрив північний схід США, спричинивши масштабні підтоплення узбережжя та перебої з електропостачанням. У Нью-Йорку та Нью-Джерсі оголосили надзвичайний стан, а понад 130 тисяч споживачів залишилися без світла.

Про це повідомляє BBC.

Що відомо про потужний шторм у США?

Негода супроводжується сильним вітром, зливами та небезпечними хвилями вздовж узбережжя від Нью-Джерсі до Нової Англії. Шторм залишався поблизу Лонг-Айленда та північної частини Нью-Джерсі, а його вплив, за прогнозами, мав тривати ще близько доби.

У США вирує потужний шторм: дивіться відео

Sept 26_

Climate Awareness



Storm in Ocean Bluff-Brant Rock, Massachusetts, #USA

Storm in Greenport, #NewYork, USA

Heavy rains caused the Roshi river to rise and triggered flooding in Kavre-Palanchok district, Bagmati, #Nepal

️Night thunderstorm in El-Uweinat, #Libya https://t.co/4BlsLzcktO pic.twitter.com/9Y6dPWokib — Irene (@irene_makarenko) September 27, 2026

Найбільшу загрозу становлять сильний вітер і припливні повені, які можуть посилитися під час чергових циклів припливу. У неділю вранці понад 130 тисяч споживачів на північному сході та в середньоатлантичному регіоні залишалися без електроенергії.

Найбільше перебоїв зі світлом зафіксували вздовж узбережжя Нью-Джерсі, Лонг-Айленда та в прибережних районах Коннектикуту. Повалені дерева пошкоджували будинки й автомобілі, блокували дороги та обривали лінії електропередач.

Шторм паралізує північний схід США: дивіться відео

The water is so high people are kayaking to the train station in Queens. pic.twitter.com/XEOIab6tms — Nicholas Isabella (@NycStormChaser) September 26, 2026

Через негоду затопило вулиці в низці прибережних міст, зокрема в Нью-Джерсі, де місцевим жителям доводилося пересуватися затопленими районами на каяках. У деяких місцях рятувальники допомагали людям, які опинилися в пастках через паводкову воду.

Шторм також спричинив значні перебої в роботі транспорту: сотні рейсів у міжнародному аеропорту Бостона Логан скасували, а частину доріг перекрили через підтоплення. Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій перевело центри координації реагування в постраждалих регіонах у посилений режим роботи.

Потужний шторм атакував східне узбережжя США: дивіться відео

Scary flooding across New Jersey, USA.



The storm is expected to continue affecting the Northeast through Monday. pic.twitter.com/pRpdZ50MFi — Pulse of the People (@CitizenPulseX) September 27, 2026

У Нью-Йорку влада попередила про пориви вітру до 86 кілометрів на годину, які можуть спричиняти падіння дерев і пошкодження електромереж.

Водночас синоптики закликають жителів прибережних районів залишатися уважними через збереження загрози нових підтоплень.

Нагадаємо, нещодавно у Гранд-Каньйоні раптова повінь призвела до загибелі людини та спричинила масштабну пошуково-рятувальну операцію. Рятувальники евакуювали 62 людей, а щонайменше 15 туристів досі вважаються зниклими безвісти.