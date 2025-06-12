Насувається негода: коли й у яких областях буде сильний вітер

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. У більшості областей України посилиться вітер.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Негода в Україні

Удень 13 червня в Україні, крім крайнього Заходу, очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– наголосили в Укргідрометцентрі.

У Києві та Київщини прогнозують шквали 15 – 18 метрів на секунду. В інших областях вітер буде сильнішим, – до 20 метрів на секунду.

Зауважимо, штормове попередження не оголошували лише на Львівщині, Волині та Закарпатті.

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Штормове попередження на 13 червня / Скриншот з Укргідрометцентру