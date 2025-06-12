Насувається негода: коли й у яких областях буде сильний вітер
- Синоптики попереджають про посилення вітру до 20 метрів на секунду.
- Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також руху транспорту.
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. У більшості областей України посилиться вітер.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Негода в Україні
Удень 13 червня в Україні, крім крайнього Заходу, очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності, жовтий.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,
– наголосили в Укргідрометцентрі.
У Києві та Київщини прогнозують шквали 15 – 18 метрів на секунду. В інших областях вітер буде сильнішим, – до 20 метрів на секунду.
Зауважимо, штормове попередження не оголошували лише на Львівщині, Волині та Закарпатті.
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