У деякі області України йде негода з сильним вітром: синоптики оголосили штормове попередження

У п'ятницю, 22 грудня, деякі області накриє негода з сильним вітром та снігопадами. Синоптики попередили про погіршення погодних умов й оголосили штормове попередження.

Негода накриє західні області України. Там прогнозують пориви вітру, сніг та хуртовини.

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Українців попередили про негоду

Синоптики попереджають, що у п'ятницю, 22 грудня, в Україні буде вітряно, а особливо – на Заході. Так, у західних областях пориви вітру сягатимуть 17 – 22 метрів за секунду. На Львівщині та Івано-Франківщині вітер буде сильнішим – до 25 метрів за секунду.

Окрім того, на Закарпатті та в Карпатах значні опади, а на високогір'ї Карпат – сильний сніг, пориви вітру до 25 – 30 метрів за секунду й хуртовини.

В Укргідрометцентрі повідомили, що через негоду в Західних областях оголосили штормове попередження. У зв’язку зі снігопадами та хуртовинами на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей також очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень небезпеки).

Будьте обережними на вулицях і не вирушайте за такої погоди в гори! Бережіть себе!

– закликали рятувальники.



Штормове попередження на 22 грудня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в Україні 22 грудня

Синоптики прогнозують опади на всій території України у п'ятницю, 22 грудня. Так, у східних та південних областях прогнозують невеликі дощі, а на решті територій – мокрий сніг та дощі. Окрім того, в Укргідрометцентрі попередили, що місцями через опади може виникнути ожеледь.

Втім, попри рясні опади, в Україні 22 грудня буде тепло. Синоптики не прогнозують сильних морозів, а вдень температура повітря сягатиме від +2 до 9 градусів. Прохолодніше буде у Сумській та Чернігівській областях, де стовпчики термометрів не підіймуться вище +3 градусів тепла.