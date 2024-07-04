Київ і область в найближчу годину накриє гроза

Синоптики оголосили штормове попередження у Київській області. Зазначається, що протягом години столичний регіон накриють дощі та грози.

Небезпечні метеорологічні явища зберігатимуться протягом доби. До слова, синоптики оголосили штормове попередження й у інших регіонах – зокрема, у Львові.

Дивіться також Падіння людей на колії метро в Києві: як із цим борються у світі та чи допоможуть захисні екрани

Штормове попередження для Києва

У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 4 липня грози, місцями град та шквали 15 – 20 метрів за секунду. I рівень небезпечності,

– пишуть в Укргідрометцентрі.

Штормове попередження у Києві та області / Укргідрометцентр

Додамо, що також штормове попередження оголосили й у інших регіонах, а саме у Чернігівській, Черкаській, Полтавській Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях.

До слова, у Києві 5 липня синоптики вночі прогнозують невеликий дощ. Вдень же буде без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура по області вночі +13...+18, вдень +22...+27. Безпосередньо у Києві вночі +15...+17, вдень +24...+26.