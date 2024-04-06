Місцями грози та шквал: на Львівщині оголосили штормове попередження
На Львівщині оголосили штормове попередження на 6 квітня. Вдень прогнозують місцями грози, град та пориви вітру до 20 метри за секунду.
Попередження зробили синоптики Львівського регіонального центру з гідрометеорології.
Дивіться також Чи накриє Україну нова буря пилу із Сахари: відповідь Укргідрометцентру
В області можливі грози
Зазначають, що у Львівській області буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ, вдень місцями грози та град.
Вітер південний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень місцями шквали до 15 – 20 метрів за секунду. Температура вдень коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла.
Чи очікувати погіршення погоди в місті
У самому Львові теж буде хмарно з проясненнями. Жителів міста попередили про короткочасний дощ, грозу та град. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень шквал – 15-20 метрів за секунду. Температура вдень – 17 – 19 градусів тепла.
Синоптики оголосили І рівень небезпеки – жовтий. Водіїв закликали бути уважними на дорогах – можливе погіршення видимості через дощі.
Дощі в Україні
- Перші вихідні квітня в Україні будуть дощовими. Опади очікуються в більшості областей.
- Та вже в понеділок знову без опадів. У найближчі три доби вітер буде переважно південно-східний і західний, 3 – 10 метрів на секунду.