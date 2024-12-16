Синоптики попередили про небезпечний вітер: в яких областях штормитиме

Удень 16 грудня частину України накриє сильний та небезпечний вітер. Пориви сягатимуть 28 метрів за секунду, що дорівнює II рівню небезпечності.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Які області накриє небезпечний вітер

У понеділок, 16 грудня, майже всю Україну накриє штормовий вітер, через що синоптики оголосили попередження. Так, стихія омине лише Закарпатську область, на решті ж територій – будуть сильні пориви.

У Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях, а також в Криму пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Через негоду в цих регіонах оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

Водночас в інших областях вітер буде небезпечніший. Пориви сягатимуть 25 – 28 метрів за секунду. Через це синоптики оголосили II рівень небезпечності, помаранчевий. Штормовий вітер накриє:

Київську,

Чернігівську,

Полтавську,

Черкаську,

Кіровоградську,

Житомирську,

Вінницьку,

Рівненську,

Волинську,

Львівську,

Івано-Франківську,

Тернопільську,

Хмельницьку,

Чернівецьку області.



Штормове попередження в Україні / Карта Укргідрометцентру

Під час сильного вітру варто дотримуватися елементарних правил безпеки. По-перше, тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній з електродротами, адже пориви можуть спричинити їхнє пошкодження. По-друге, не варто залишати транспортні засоби під деревами, рекламними щитами чи стовпами електромереж.