В Україні оголосили штормове попередження: дощі оминуть лише 4 області

Україну не полишають опади: завтра, 11 серпня, майже по всій країні оголосили штормове попередження. Негода омине лише чотири області.

За даними синоптиків Українського гідрометцентру, через негоду оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

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Очікують грози та шквали

Тож, у більшості областей очікують грози, град, шквали та сильні дощі.

Негода омине 4 області:

Житомирську;

Київську;

Вінницьку;

Одеську.

Натомість на Лівобережжі в окремих районах прогнозують шквали 15 – 20 метрів за секунду, а у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Сумській областях – значні дощі.



Штормове попередження для більшості областей України / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Хмарно, але тепло

Температура вночі сягатиме 12 – 17 градусів тепла, у Східних та Південних областях 17 – 22 градусів; вдень 21 – 26 градусів, на Сході країни та на Одещині до 29 градусів тепла.

Вітер переважно північний (у Східних областях Східний), 7 – 12 метрів за секунду.

Погода в Києві

За даними синоптиків, у столиці 11 серпня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура по області вночі сягатиме позначки 12 – 17 градусів тепла, вдень 21 – 26 градусів, у Києві вночі очікують 14 – 16 градусів тепла, вдень 23 – 25 градусів.

Погода в обласних центрах

Київ +24...+26

Ужгород +22...+24

Львів +22...+24

Івано-Франківськ +22...+24

Тернопіль +22...+24

Чернівці +21...+23

Хмельницький +22...+24

Луцьк +21...+23

Рівне +22...+24

Житомир +24...+26

Вінниця +24...+26

Одеса +26...+28

Миколаїв +25...+27

Херсон +26...+28

Сімферополь +26...+28

Кропивницький +24...+26

Черкаси +23...+25

Чернігів +21...+23

Суми +22...+24

Полтава +23...+25

Дніпро +23...+25

Запоріжжя +27...+29

Донецьк +24...+26

Луганськ +24...+26

Харків +22..+24



Прогноз погоди на 11 серпня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру