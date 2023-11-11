В Україні оголосили штормове попередження: де і як довго вируватиме негода

У суботу, 11 листопада, в Україні оголосили штормове попередження. Все через сильний вітер і значні дощі.

Негода очікується майже по всій території нашої держави. В яких областях і скільки вируватиме, інформує 24 Канал.

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Майже по всій Україні оголосили штормове попередження

Синоптики попередили, що вдень 11 листопада та впродовж доби 12-го в Україні, окрім західних областей, очікуються пориви вітру 15 – 22 метри на секунду.

12 листопада у південній частині, центральних та східних областях місцями 25 метрів на секунду. 12 листопада у північних, центральних, вночі й у південних областях значні дощі, в Карпатах значний мокрий сніг (І рівень небезпечності, жовтий),

– підкреслили в Укргідрометцентрі.

Тож сьогодні та в неділю варто бути особливо уважними й обережними. Не наражайте на небезпеку себе та близьких. Окрім того, вкрай важливо дотримуватися цих правил:

не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;

триматися якомога далі від рекламних щитів і ліній електропередач. Адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;

не залишати авто й інший транспорт під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

щільно закривати вікна, двері, горища у будинках;

прибрати з балконів, лоджій предмети, які не закріплені та можуть впасти на вулицю тощо.

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В Україні оголосили штормове попередження / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, за прогнозом синоптиків, дощі в Україні йтимуть щонайменше до 14 листопада. До речі, у понеділок та вівторок вночі на Заході та Півночі з мокрим снігом. Втім, уже вдень 13 листопада в більшості областей все ж очікується тимчасове припинення опадів.