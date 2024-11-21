Негода вируватиме по всій Україні: де і коли будуть сильні снігопади та хуртовини

У п'ятницю, 22 листопада, в Україні продовжить вирувати негода. Штормове попередження оголошене на всій території нашої держави. Очікується шквальний вітер, значний дощ, сніг і хуртовини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Штормове попередження на 22 листопада

Синоптики попередили, що вночі 22 листопада на Сході та Заході, вдень в Україні пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.

Вдень на Закарпатті значний дощ та мокрий сніг, в Карпатах значний сніг, хуртовина; у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий),

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Також наголосили, такі погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту.

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Штормове попередження на 22 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру

Синоптики прогнозують, що в суботу на Заході буде невеликий сніг за температури 0 – -7 градусів. У більшості північних, Вінницькій, Черкаській областях вночі значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, вдень без опадів. Температура вночі та вдень від -3 до +2 градусів.

На решті території помірні, подекуди значні опади переважно у вигляді дощу. Температура протягом доби +3 – +8 градусів. На Сході та Південному Сході +8 – +13.