Грози, град і шквали – негода накриє частину України: де оголосили штормове попередження

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища для частини областей у вівторок, 8 липня. Деякі регіони очікують грози, град та сильні шквали.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на обласні центри з гідрометеорології та Укргідрометцентр. У деяких областях негода може спричинити ускладнення.

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Де прогнозують негоду

За даними в Укргідрометцентру, впродовж 8 липня у західних областях пройдуть грози. Вдень очікуються сильні пориви вітру швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Сильні дощі пройдуть на Закарпатті та Прикарпатті.

Зокрема, попереджають про небезпечні метеорологічні явища на території Рівненської, Волинської, Вінницької, Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької областей. Через це оголошено 1-й рівень небезпечності – жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту, роботи енергетичних та комунальних підприємств, будівельної галузі,

– застерігають синоптики.

До слова, протягом 8 липня у Житомирській та Київській областях пройдуть короткочасні дощі. Загалом по Україні вітер буде південний та південно-західний, швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.