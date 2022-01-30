Штормовий вітер та хуртовини: в Україні прогнозують небезпечну погоду
Джерело:Укргідрометцентр
Україну в понеділок, 31 січня, накриє негода. Синоптики попередили населення про сильний вітер та ожеледицю.
Небезпечні погодні умови прогнозують у західних областях. Там обіцяють і мокрий сніг, і вітер, і хуртовини.
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Де погіршиться погода:
- у Львівській області;
- Івано-Франківській;
- Рівненській;
- Волинській.
На Заході України погіршиться погода / Карта Укргідрометцентру
Пориви вітру становитимуть 20 метрів на секунду, а в Карпатах – 30 метрів на секунду. Середня температура повітря вдень в Україні коливатиметься у межах -3...+2 градусів.
У всіх регіонах синоптики прогнозують ожеледицю на дорогах. Тому водіям та пішоходам слід бути уважними та обережними.
На Півдні буде без снігу та морозів
У південних областях погоду прогнозують вже не зовсім зимову. Так, у Криму температура повітря підійметься до +6 градусів, а в Одесі та Миколаєві – до +5 градусів.
На небі світитиме сонце й опадів не буде. Вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.
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