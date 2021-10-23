Штовханина та величезні черги: мешканці червоних зон штурмують центри вакцинації

23 жовтня 2021 , 23:17
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм-сторінка "Типичный Мариуполь"

Станом на 23 жовтня у червоній зоні карантину перебувають 7 областей. У цих регіонах діють жорсткі обмеження для невакцинованих громадян. Аби мати більше свобод, нещеплені громадяни почали масово вакцинуватися. Роблять вони це, очевидно, в останній момент.

Кадри, на яких мешканці міст, які потрапили у червону зону, штурмують центри вакцинації, заполонили мережу.

Важливо Зеленський відповів на петицію про примусову вакцинацію

Така ситуація склалася у Маріуполі та Краматорську, що на Донеччині. Область потрапили до червоної зони карантину 18 жовтня. Таке рішення ухвалили через те, що епідеміологічна ситуація вийшла з-під контролю. А саме:

  • рівень госпіталізації складав 101 особа на 100 тисяч населення області, при нормі 60;
  • завантаженість ліжок з киснем 87,8% при нормі 65%.

У червоній зоні карантину заборонено

  • Перебування на територіях загального користування без захисних масок.
  • Робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос. А також робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів.
  • Робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів, закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл.
  • Проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.
Зверніть увагу! Вказані обмеження не діятимуть у тих випадках, якщо 100% співробітників та відвідувачів вказаних закладів або ж заходів будуть повністю імунізовані та матимуть "зелений" COVID-сертифікат.

Аби уникнути обмежень, люди вирішили вакцинуватися. Тож, біля пунктів утворилися величезні черги та штовханина. На оприлюднених кадрах люди не дотримуються жодної дистанції та більшість без масок.

Люди у Маріуполі б'ються у черзі на вакцинацію: дивіться відео

Раніше місцева влада Маріуполя вирішила запровадити чимало додаткових обмежень у місті через стрімке збільшення хворих на коронавірус. Серед них:

  • осінні канікули в закладах загальної середньої освіти почнуться з 18 жовтня, з 25 жовтня – дистанційне навчання;
  • тимчасове зупинення роботи закладів позашкільної освіти;
  • тимчасове зупинення навчання в клубних установах творчих колективів та клубних формувань;
  • заповнення 100% сидячих та 50% стоячих місць у транспорті;
  • заборона працювати без вакцинації 80% працівників (обов'язкове підтвердження отримання мінімум однієї дози вакцини проти COVID-19) для установ, пов'язаних з прийомом відвідувачів, непродовольчих, продовольчих ринків і магазинів, торгово-розважальних центрів, громадського транспорту;
  • заборона на роботу з 00:00 до 7:00 нічних клубів, ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень та інших закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень і замовлень на винос).
Автор: Альона Захарова