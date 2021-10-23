Штовханина та величезні черги: мешканці червоних зон штурмують центри вакцинації

Станом на 23 жовтня у червоній зоні карантину перебувають 7 областей. У цих регіонах діють жорсткі обмеження для невакцинованих громадян. Аби мати більше свобод, нещеплені громадяни почали масово вакцинуватися. Роблять вони це, очевидно, в останній момент.

Кадри, на яких мешканці міст, які потрапили у червону зону, штурмують центри вакцинації, заполонили мережу.

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Така ситуація склалася у Маріуполі та Краматорську, що на Донеччині. Область потрапили до червоної зони карантину 18 жовтня. Таке рішення ухвалили через те, що епідеміологічна ситуація вийшла з-під контролю. А саме:

рівень госпіталізації складав 101 особа на 100 тисяч населення області, при нормі 60;

завантаженість ліжок з киснем 87,8% при нормі 65%.

У червоній зоні карантину заборонено

Перебування на територіях загального користування без захисних масок.

Робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос. А також робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів.

Робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів, закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл.

Проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.

Вказані обмеження не діятимуть у тих випадках, якщо 100% співробітників та відвідувачів вказаних закладів або ж заходів будуть повністю імунізовані та матимуть "зелений" COVID-сертифікат.

Аби уникнути обмежень, люди вирішили вакцинуватися. Тож, біля пунктів утворилися величезні черги та штовханина. На оприлюднених кадрах люди не дотримуються жодної дистанції та більшість без масок.

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Раніше місцева влада Маріуполя вирішила запровадити чимало додаткових обмежень у місті через стрімке збільшення хворих на коронавірус. Серед них: