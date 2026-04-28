Штраф від ТЦК на 25 тисяч гривень: хто змушений платити максимальні суми покарання

У медіа з'являються повідомлення, що за зміну місця проживання без постановки на облік у новому ТЦК протягом 7 днів можуть одразу накладати максимальний штраф. Також зазначається, що військкомати використовують державні реєстри, щоб знаходити порушників, а невідповідність адреси трактують як можливе ухилення від обліку.

У коментарі для РБК-Україна військова юристка ЮК "Приходько та партнери" Діана Тернова пояснила, за що ТЦК та СП можуть накласти штраф та від чого залежить його сума.

За яких умов можуть покарати при зміні місця реєстрації?

Важливо розрізняти фактичне проживання і офіційну реєстрацію. Якщо людина лише тимчасово змінила місце проживання – це одна ситуація.

Але якщо змінено саме зареєстровану адресу (через паспорт або застосунок Дія), тоді необхідно обов'язково протягом тижня стати на облік у новому ТЦК й узгодити дані. Невиконання цього обов'язку може стати підставою для штрафу.

Як визначають суму штрафу?

Сама сума штрафу не є фіксованою. За порушення правил військового обліку під час воєнного стану вона коливається від 17 000 до 25 500 гривень.

При цьому максимальне покарання застосовують не завжди – ТЦК має право визначати розмір санкції залежно від конкретних обставин.

Зокрема, враховується, чи це перше порушення, а також чи були ознаки навмисного приховування місця перебування.

Юристка також пояснила, що завдяки доступу до державних реєстрів територіальні центри можуть швидко виявляти невідповідність даних про адресу, що значно полегшує притягнення до відповідальності.

До слова, під час воєнного стану банківські рахунки можуть бути обмежені, але спочатку має бути накладене адміністративне стягнення. Якщо штраф за неявку до ТЦК військовозобов'язаний не сплатить, запускається процедура блокування рахунків – за аналогією з боргами за аліменти чи комунальні послуги.

Що може змінитися в системі мобілізації?

У Верховній Раді України тривають дискусії щодо оновлення правил мобілізації. Серед можливих змін – підготовка законодавчих ініціатив, які мають чіткіше врегулювати та частково обмежити повноваження представників ТЦК і правоохоронців під час перевірки документів громадян.

Паралельно в медіа писали й про інший підхід. Йдеться про розширення можливостей Національної поліції України у роботі з особами, які перебувають у розшуку через реєстр "Оберіг". Так, поліцейські можуть отримати право не лише встановлювати таких людей, а й ініціювати провадження та доставляти їх до ТЦК.

Зазначимо, що Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт про продовження воєнного стану, що передбачає й продовження мобілізації. Відповідне голосування планується на 28 або 29 квітня після обговорення в профільному Комітеті.