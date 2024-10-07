У Раді розглядають можливість зменшення штрафів за неуточнення військово-облікових даних

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає надавати громадянам "50% знижки" при сплаті штрафу за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних.

Про це свідчить картка законопроєкту № 12093, оприлюдненому на сайті Верховної Ради України. Це означає, що якщо відповідний документ ухвалять, то громадяни зможуть платити вдвічі менше.

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У Раді пропонують зменшити штраф за неуточнення даних

Законопроєкт № 12093 зареєстрували у Раді ще днями, 4 жовтня, і вже сьогодні такий документ направили на розгляд Комітету. Згідно з інформацією, вказаною у пояснювальній записці, законопроєкт передбачає:

надання можливості громадянам при добровільному зверненні для уточнення персональних даних сплати 50% від мінімального розміру штрафу за статтями 210 та 210-1 КУпАП за порушення мобілізації та військового обліку;

наповнення державного бюджету коштом добровільної сплати особою штрафів за адміністративне правопорушення;

стимулювання військовозобов’язаних громадян уточнювати свої дані через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

Таким чином у разі схвалення вищезгаданого законопроєкту громадяни зможуть сплатити штраф у розмірі не 17 тисяч гривень, як це є зараз, а лише половину суми, тобто 8,5 тисяч гривень.

Однак нагадаємо, що якщо людина проігнорувала запрошення до ТЦК, за що сплатила штраф, і однаково не оновила свої дані, тоді вона може настати кримінальна відповідальність.