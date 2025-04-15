50% знижки: штраф за порушення військового обліку можна буде сплатити в Резерв+
- В Україні військовозобов'язані зможуть сплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою через застосунок Резерв+ вже цього літа.
- Для громадян, які вже проходять військову службу, але досі мають такий штраф, передбачено повне звільнення від його сплати.
Вже цього літа військовозобов'язані в Україні зможуть сплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою. Така функція стане доступною у застосунку Резерв+.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.
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Як сплатити штраф зі знижкою
Вже цього літа українці зможуть сплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою. До того ж для громадян, які вже проходять військову службу, але досі мають такий штраф, передбачено повне звільнення від його сплати.
Це стало можливим завдяки Закону №4316-IX від 13 березня 2025 року, який підписав Володимир Зеленський. Закон вносить відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо добровільного погашення штрафів.
В Міноборони пояснили, що процедура онлайн-сплати виглядатиме так:
- користувач подає заяву в Резерв+ про визнання порушення
- у застосунку Резерв+ надходить постанова про адміністративне правопорушення;
- сплата штрафу здійснюється за реквізитами в застосунку з автоматичним підтвердженням виконання постанови.
Наш обов'язок як держави – допомагати громадянам у будь-яких питаннях. Завдяки закону, який підписав Президент, ми зробимо сплату штрафу швидкою та зручною у застосунку Резерв+,
– підкреслила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Варто зазначити, що сервіс матиме часові обмеження. Після подання заяви про порушення у Резерв+ та винесення постанови громадянин матиме 20 днів для сплати штрафу із 50% знижкою.