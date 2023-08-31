Чоловікам-переселенцям загрожують штрафи від військкоматів: причини та суми

Чоловіки-переселенці, переїхавши в інший регіон України, спочатку повинні стати на військовий облік. Тільки після цього мають йти оформляти довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко розповіла, що чоловік може також звернутись спочатку тільки в соціальний захист. Проте у такому випадку він має бути готовим сплатити штраф.

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За яких умов чоловіку-переселенцю в ТЦК та СП дадуть штраф

Адвокатка пояснила, що після переїзду варто оформляти все саме у такій послідовності:

спершу – військкомат;

потім – центр соціального захисту.

Загалом можна звернутись спершу й за довідкою ВПО, але якщо вас зупинять на вулиці для вручення повістки, то виникне питання, чому ви не повідомили військкомат про нове місце проживання,

– зазначила Катерина Аніщенко.

За її словами, у військкоматів немає доступу до реєстру вимушених переселенців чи реєстру актів цивільного стану. Такі дані працівники Територіально центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зараз переважно дізнаються, написавши окремий запит до відповідних структур.

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"Зараз часто кажуть про те, що ці повноваження військкоматів будуть розширені. Але на цей час військкомат може зробити окремий запит до центру наданні адміністративних послуг щодо конкретної особи, чи стала вона на облік. Але говорити про те, що це роблять стабільно раз в тиждень, спеціально для того, щоб поставити на облік нових людей – однозначно ні, такого немає", – заявила фахівчиня.

Однак, за її словами, є випадки, коли про поселення чоловіка-переселенця сусіди чи ще хтось повідомляв у військкомат. У такому випадку, якщо чоловік призовного віку не піде відразу у ТЦК та СП, а звернеться тільки в ЦНАП за довідкою ВПО, йому все оформлять.

Але якщо він проживає в іншій місцевості та отримав повістку, то в першу чергу у військкоматі він отримає штраф,

– пояснила юристка.

Катерина Аніщенко відзначила, що штраф у такому випадку становить від 1600 до 3500 гривень. За словами фахівчині, його суму в конкретному випадку встановлює військком. Також він може трактувати цю норму на власний розсуд.

Для деяких студентів можуть скасувати відстрочки

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський запропонував скасувати відстрочку від мобілізації для тих, хто вдруге здобуває вищу освіту.

За словами народного депутата, на початку повномасштабної війни збільшилась кількість абітурієнтів, які старші 30 років.



Якщо людина в магістратурі навчається відразу після закінчення навчання, то це здобуття вищої освіти магістра. Якщо вона вступила в аспірантуру одразу після навчання, то зрозуміло. А коли людина має перерву і лише під час війни раптом захотіла займатися науковою діяльністю, то це викликає запитання,

– зазначає Веніславський.

Політик відзначив, що є зловживання, тож це те, що потребує редагування.