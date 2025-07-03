Чи можуть військовозобов'язаних оштрафувати кілька разів: відповідь ТЦК

Військовозобов'язаному не накладають кілька штрафів за кілька одночасних правопорушень. Адміністративне стягнення визначають за найсерйознішим із порушень.

Начальник юридичної служби Херсонського ТЦК та СП Сергій М'якенький в ефірі телемарафону наголосив, що відповідно до статті про адміністративні правопорушення кожне окреме порушення фіксують і документують. Про це повідомляє 24 Канал.

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Як фіксують кілька порушень

За словами Сергія М'якенького, якщо військовозобов’язаний, наприклад, не оновив облікові дані до 16 липня 2024 року, не з'явився за повісткою чи не пройшов повторне ВЛК до 5 червня, кожен із цих фактів оформлюють окремо. Проте кількість протоколів не означає, що особа сплачуватиме кілька штрафів.

М'якенький уточнив, що адміністративне стягнення накладають "у межах санкції найбільш суттєвого правопорушення". Навіть якщо правопорушень кілька, накладають лише один штраф.

Начальник юридичної служби Херсонського ТЦК та СП зазначив, що мінімальний розмір штрафу як за статтею про порушення призовниками, військовозобов'язаними та резервістами правил військового обліку, так і за статтею про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію однаковий і становить 17 тисяч гривень. Тож стягнення буде накладено тільки одне, навіть якщо зафіксовано декілька правопорушень одночасно.

Нагадаємо, в Україні під час мобілізації порушники військового обліку можуть бути оголошені в розшук ТЦК, якщо не з'являються за викликом, не оновлюють дані або ігнорують повістки. Поліцейські можуть затримати осіб, які не дотримуються вимог ТЦК. Військовозобов'язані, які порушили правила обліку, можуть бути оштрафовані, а також на них можуть бути накладені тимчасові обмеження.