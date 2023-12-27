До 200 тисяч або позбавлення волі: які штрафи і покарання загрожують ухилянтам

В Україні планують посилити відповідальність за ухилення від мобілізації та порушення умов військового обліку.

Відповідний проєкт закону №10379 опублікований на сайті Верховної Ради. Зокрема, Кабмін пропонує внести зміни до Адміністративного та Кримінального кодексів, аби збільшити штрафи за військові правопорушення.

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Які штрафи платитимуть ухилянти

За ухилення від постановки на облік, до прикладу, пропонують збільшити штраф у розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто сума становитиме 8 500 – 17 000 гривень. Наразі вона становить 3 400 – 5 100 гривень.

За порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію пересічних громадян будуть штрафувати на суму від 25 500 до 34 000 гривень, а посадовців на 34 000 до 85 000 гривень.

Варто зазначити, що за порушення цього самого законодавства в особливий період штраф сягатиме від 34 000 до 51 000 грн для громадян та від 153 000 до 204 000 гривень для посадовців.

Кримінальну відповідальність розширять

! Осіб, які порушать законодавство під час дії особливого періоду може бути затримано на строк до 3 годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з'ясування обставин правопорушення – до 3 діб.

Кримінальне покарання за ухилення від мобілізації передбачено у вигляді від 3 до 5 років позбавлення волі станом на зараз. А після прийняття змін до закону, покарання зможуть застосовувати і щодо громадян, які відмовляють від проходження медичного огляду.

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У пояснювальній записці уточнюють, що метою законопроєкту є удосконалення з урахуванням вимог воєнного стану засад адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Окрім посилення відповідальності за військові правопорушення, Кабмін планує розробити механізм, за яким не складатимуть протокол у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень.

Мова про випадки, коли розгляд правопорушень віднесено до ТЦК СП, якщо особа не з'являється без поважних причин або без повідомлення причин не прибуття на виклик бувши належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявністю у територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки підтверджувальної інформації про отримання особою виклику.

Головне про новий законопроєкт