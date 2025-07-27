Вилучення авто за ухилення від мобілізації: кому загрожує і за яких умов

За ухилення від мобілізації передбачено штрафи. Проте, якщо вчасно не сплатити їх, можливий навіть арешт майна.

В яких випадках вдаються до таких санкцій розповіла адвокатка, керуючий партнер адвокатського об'єднання "Актум" Олена Хоменко у коментарі РБК-Україна, передає 24 Канал.

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Чи можуть конфіскувати майно?

Як повідомила адвокатка Олена Хоменко, за порушення вимог мобілізації, зокрема за неявку на уточнення облікових даних чи проходження ВЛК, військовозобов'язаним українцям загрожують штрафи у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень.

Порушник має 15 днів на сплату штрафу. Якщо він протермінував цей період – розмір штрафу подвоюється. Згодом можуть бути застосовані інші санкції.

В рамках виконавчого провадження, якщо сума боргу сягає понад 165 тисяч гривень (мають місце декілька штрафів), то в такому випадку у 2025 році державний виконавець має право арештовувати та виставляти майно на продаж,

– пояснила адвокатка.

Серед інших санкцій можливе також блокування банківських рахунків або позбавлення водійських прав, однак кожне з цих рішень ухвалюється судом.

Юристка перевірила кількість відповідних судових рішень. За її даними, з початку 2025 року розглядали 59 справ про позбавлення прав через порушення військового обліку. По дев'яти з них уже винесено рішення, решта ще розглядаються.

Основну частину справ становлять оскарження штрафів за неоновлення даних або неявку по повістці.

Раніше повідомлялось, чоловікам почали надходити повідомлення у застосунок Резерв+ про нібито штрафи за неоновлення даних. Через це багато хто звернувся до ТЦК, що спричинило значні черги.