Треба десятки, якщо не сотні років, – юрист про штрафи тим, хто не оновив дані

До 16 липня всі військовозобов'язані українці мусять оновити свої дані, інакше їм загрожує штраф. Водночас на те, щоб виписати стягнення всім порушникам, знадобляться десятки, а то й більше років.

Всього з початку 2024 року ТЦК передали для примусового стягнення 11 798 штрафів за порушення обліку. Після 16 липня таких людей буде значно більше і на плечі військкомів ляже більше навантаження.

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Штрафи за невчасне оновлення даних

Юрист Роман Лихачов пояснив, що в Україні близько 5 – 6 мільйонів людей, що придатні для проходження служби. Він зазначає, що навіть за врахуванням тих, хто оновив дані, на оформлення штрафів для такої кількості людей "треба буде десятки, якщо не сотні років".

Адвокат і юрист у питаннях армії та проходження військової служби Олександр Золотухін у коментарі 24 Каналу зазначив, що питання не у спроможності судової системи, адже не всі порушники будуть оскаржувати штраф у суді. Питання більше у спроможності ТЦК виписати ці штрафи.

Невідомо, з якого періоду вважати день його (порушення – 24 Канал) виявлення і чи не буде днем виявлення 16 липня, коли завершиться уточнення даних і для ТЦК будуть відомі усі, хто цього не зробив. Безумовно, що сума штрафу зумовить частіші звернення до суду, ніж це є зараз, але й спроможність ТЦК складати такі матеріали вчасно та якісно під питанням,

– зазначає Золотухін.

До слова, у Мін'юсті роз'яснили, що якщо людина отримала штраф від ТЦК і стосовно неї відкрито провадження, вона побачить про себе інформацію в Автоматизованій системі виконавчого провадження. Тобто не обов'язково відвідувати відповідний орган державної служби.