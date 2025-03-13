Рада послабила покарання для ухилянтів: що зміниться

Верховна Рада внесла зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо мобілізації. Відтепер, військовозобов'язані, які не уточнили свої дані, але зроблять це добровільно, сплачуватимуть вдвічі менший штраф.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

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Рада підтримала зменшення штрафів для ухилянтів

Верховна Рада на засіданні 13 березня підтримала проєкт №12093, який вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо мобілізації. Згідно з новими положеннями, військовозобов'язані, котрі досі не оновили свої військово-облікові дані і зроблять це добровільно, отримають значно менший штраф – 8500 гривень.

Для довідки. Раніше за порушення умов військового обліку та не оновлення даних військовозобов'язані повинні були заплати штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

За відповідне рішення проголосувало 240 народних депутатів.

Крім того, текст законопроєкту доповнили нормою, що військовозобов'язані, які добровільно вступили на військову службу, звільняються від адміністративної відповідальності.

У пояснювальній записці до законопроєкту автори зауважили, що понад 6 мільйонів військовозобов'язаних українців не уточнили свої дані у Резерв+ чи не оновили їх у ТЦК.

Народні депутати вважають, що полегшення відповідальності за неуточнення даних дозволить розв'язати ключову проблему та дасть громадянам України можливість самостійно звернутися до ТЦК, щоб уточнити свої дані. У таких випадках доведеться заплати лише 8500 гривень штрафу. Крім того, це можна буде зробити самостійно у застосунку Резерв+.

Відповідні зміни внесуть у КУпАП новою статтею 300-3, яка передбачає, що особа, яку притягнули до адмінвідповідальності, може протягом 10 днів добровільно сплатити половину штрафу, і це вважатиметься його повним виконанням.

Якщо штраф не буде сплачений упродовж 30 днів, постанову про накладення стягнення направлять на примусове виконання.

Раніше Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №12442 про запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК та головами та членами ВЛК.