Подвійні штрафи ТЦК: як оскаржити незаконне покарання

В Україні за порушення військового обліку можуть накладати штрафи, але в разі кількох порушень одночасно можуть виникнути ситуації з незаконним подвоєнням штрафів. Як уникнути подвійних санкцій та оскаржити надмірно великі штрафи від ТЦК.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на адвоката Романа Сімутіна. Він розповів, як уникнути подвійних штрафів ТЦК і чому штрафи, що перевищують 25 500 гривень за кілька порушень, можуть бути незаконними.

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Як ТЦК накладає штрафи

Штрафи ТЦК за порушення законодавства про мобілізацію можуть бути накладені за різні адміністративні порушення, зокрема:

Відмова від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

Не пред’явлення військово-облікових документів на вимогу представників ТЦК;

Не постановка на військовий облік по досягненні 27 років;

Не уточнення даних військового обліку.

Ці порушення зазвичай караються штрафом від 17 000 до 25 500 гривень. Проте, коли мова йде про потрійні або чотирикратні штрафи, сума може значно збільшитись.

Стаття 210 передбачає відповідальність за порушення правил військового обліку, зокрема за неявку на облік без поважних причин, ненадання необхідної документації або неправомірну зміну даних про військовозобов'язаного.

Стаття 210-1 визначає адміністративну відповідальність за порушення, пов’язані з мобілізаційними заходами, такими як відмова від проходження медичної комісії або бездіяльність щодо уточнення облікових даних.

Чому можуть подвоїти штрафи

Нещодавно один із клієнтів звернувся до адвоката Сімутіна з ситуацією, коли ТЦК наклало чотири окремі штрафи, кожен на суму 25 500 гривень. В результаті, загальна сума штрафу становила 102 000 гривень. Однак, після відкриття виконавчих проваджень, штрафи були подвоєні, і в кінцевому підсумку сума боргу досягла 224 000 гривень. Це викликало питання, чи можуть бути накладені такі санкції за кілька порушень одночасно.

Згідно зі статтею 36 КУпАП, якщо особа вчинила кілька порушень, розгляд яких здійснюється одночасно одним органом (в нашому випадку ТЦК), штраф має бути накладений лише один, найбільший, передбачений санкцією статті. Тобто збільшення штрафу за кількість порушень є незаконним, адже закон чітко визначає максимальну суму штрафу, що не може перевищувати 25 500 гривень.

Коли штрафи не застосовуються

Штрафи за порушення військового обліку не накладаються у випадках, коли особа не могла виконати вимоги через об'єктивні причини, такі як тяжка хвороба, відсутність документів через непереборну силу або перебування за кордоном. У таких випадках необхідно надати відповідні документи для звільнення від покарання.

Як оскаржити незаконні штрафи

Якщо вам виписали надмірно великі штрафи, варто вжити наступних заходів:

Перевірка протоколу: Переконайтеся, що всі штрафи, які вам наклали, відповідають реальним порушенням і не перевищують максимальний ліміт.

Правова консультація: Якщо штрафи виглядають неправомірно великими, зверніться до юриста для допомоги в оскарженні.

Інформація про ваші права: Кожен військовозобов'язаний має право оскаржити штраф, якщо він був накладений з порушенням процедури або був незаконно завищений.

Варто зауважити, що штрафи ТЦК мають накладатися згідно з чітко встановленими правилами, і при їх порушенні завжди є можливість захистити свої права.

