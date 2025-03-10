До Ради внесли правки, щоб порушники могли не сплачувати штрафи від ТЦК за однієї умови

Народним депутатам пропонується до розгляду законопроєкт, згідно з яким можна буде анулювати штрафи від ТЦК військовозобов'язаним чоловікам. Умовою для цього стане добровільна служба у війську.

Про це пише 24 Канал з посиланням на "Судово-юридичну газету". Проєкт №12093 пропонує простимулювати порушників військового обліку сплатити штрафи або ж долучитися до армії.

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Які зміни в покаранні за порушення військового обліку пропонує законопроєкт

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення за ухилення від правил військового обліку та законодавства про мобілізацію.

Пропонується змінити статтю 247, яка передбачає штрафи за порушення військового обліку. Так, якщо порушник піде служити, то адмінпровадження на нього не відкриють. А якщо вже відкрили, то воно підлягає закриттю.

Також військовозобов'язані мають право сплатити 50% штрафу, тобто 8500 гривень замість 17000. У комітеті додали, що це дозволяється, якщо людина в перші 10 календарних днів з моменту отримання штрафу самостійного звернеться щодо до уповноважених органів. Вона має повідомити про вчинення правопорушення та надати згоду на розгляд справи.

Така заява подається особисто в письмовій формі або через електронний кабінет у Резерв+.

У разі несплати штрафу протягом 30 днів з дня набрання законної сили постановою, її виконання буде примусовим.

За два місяці 2025 року вже відкрито 9658 виконавчих проваджень через протерміновані штрафи від ТЦК. Ця кількість майже рівна відкритим справам за весь 2023 рік.

Служба зовнішньої розвідки зможе розглядати справи про порушення військового обліку

Це ще одна зміна, яку пропонує комітет до законодавства. Служба зовнішньої розвідки України матиме право накладати такі штрафи.

Додамо, що справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності людини, яка притягається до відповідальності. Без неї розглядати справу можна, якщо є дані про своєчасне сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.