Чи збільшаться штрафи для тих, хто не оновив дані: відповідь Мін'юсту

Законом передбачається, що військовозобов'язані, які не оновили свої дані, повинні виплатити штраф. У Міністерстві юстиції після обговорень відповіли, чи подвоюється штраф в разі його несплати.

Йдеться про збільшення штрафу з 17 000 гривень до 25 500 гривень. Однозначну відповідь щодо цього дав директор департаменту державної виконавчої служби Максим Кисельов.

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Чи доведеться сплатити подвійний штраф за невчасне оновлення даних

Максим Кисельов нагадав, що для сплати штрафу надається 15 днів.

"Відповідно до статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення штраф має бути сплачений порушником не пізніше як через п’ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови – не пізніше як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення", – розповів він.

Також Кисельов додав, що у разі невчасної сплати правопорушником штрафу постанова про його накладення надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника. Вона може також надсилатися на місце роботи або за місцезнаходженням його майна.

У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з порушника стягується подвійний розмір штрафу,

– підсумував директор департаменту.