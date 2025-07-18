Водії можуть отримати штраф за пасажирів: за яких обставин це можливо

Власники авто, які перевозять пасажирів на замовлення без ліцензії та реєстрації як підприємці, ризикують отримати штраф. Його сума коливається від 17 до 34 тисяч гривень.

Остаточне рішення щодо цього ухвалює суд. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укртрансбезпеку.

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В якому випадку водій може отримати штраф?

У Кіровоградській області під час рейдової перевірки інспектори Укртрансбезпеки зупинили автомобіль ВАЗ, який, за словами пасажира, надавав послуги з перевезення на замовлення.

З’ясувалося, що власник транспортного засобу не є суб’єктом господарської діяльності та не має ліцензії на надання відповідних послуг. У зв'язку з цим на нього склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

В Укртрансбезпеці закликали перевізників не порушувати законодавство та діяти на підставі чинних дозвільних документів. Варто зауважити, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11025, який має врегулювати відповідальність за "нелегальні" перевезення пасажирів автобусами без ліцензій.

Додамо, що водії можуть сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху онлайн у застосунку Дія. Окрім цього, його можна оплатити через термінал поліцейського, в управлінні поліції через банківські термінали, в касі банку або на його сайті, а також у Приват 24, Portmone, EasyPay, iPay, Герц та Gospay.

До слова, раніше в мережі писали про запровадження нових штрафів для водіїв за порушення правил дорожнього руху з 1 липня. Проте в патрульній поліції спростували відповідну інформацію.