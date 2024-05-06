Стало відомо, коли Рада може остаточно ухвалити нові штрафи за ухиляння від мобілізації

Верховна Рада може вже цього тижня може розглянути в другому читанні законопроєкт про штрафи за порушення мобілізації і військового обліку.

Про це заявив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук (парламентська фракція "Голос").

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За його словами, комітет уже розглянув цей законопроєкт і підтримав редакцію до другого читання.

"Думаю, нацйближчим часом розглянемо його на пленарному засіданні Ради. Може навіть цього тижня", – зазначив Андрій Осадчук.

Зокрема, згідно з таблицею, яку вже опубліковано на сайті парламенту, редакція другого читання проєкту закону передбачає, що за порушення правил військового обліку діятимуть штрафи:

в мирний час – від 3400 до 5100 гривень;

повторно впродовж року – від 5100 до 8500 гривень;

в особливий період – від 17 000 до 25 500 гривень.

Водночас за порушення законодавства про оборону та мобілізацію планується встановити такі штрафи:

в мирний час – від 5100 до 8500 гривень для громадян, від 17 000 до 25 500 гривень – для посадових і юридичних осіб;

повторно впродовж року – від 8500 до 11 900 гривень для громадян, від 25 500 до 34 000 гривень – для на посадових і юридичних осіб;

в особливий період – від 17 000 до 25 500 гривень для громадян, від 34 000 до 51 000 гривень – для на посадових і юридичних осіб.

. Штрафи накладатимуть впродовж 3 місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення.

При цьому, не будуть накладати штрафи за ненадання інформації, яка міститься в державних реєстрах.

Крім того, законопроєкт передбачає, що в ТЦК можуть не складати протоколи за порушення правил військового обліку та мобілізації за статтями 210 та 210-1 КУпАП у випадку неявки належно повідомленої особи та за наявності у ТЦК даних про отримання виклику.