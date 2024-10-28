Заочний штаф за відмову від повістки на пошті: у Раді готують новий законопроєкт

В Україні можуть спростити умови для виписування заочних штрафів від ТЦК і арешту рахунків ухилянтів. Зокрема, у разі повернення поштою виклику ТЦК з відміткою про невручення військкомати зможуть складати постанови про штраф заочно.

Правоохоронний Комітет Верховної Ради України рекомендує прийняти за основу відповідний законопроєкт. Текст документу опублікований на сайті Верховної ради.

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Документ розширює коло випадків, коли може накладатися заочний штраф без складення протоколу.

Що передбачає законопроєкт

Так, зміни до статті 258 КУпАП передбачають, що повернення виклику ТЦК з відмітками про невручення чи відмову в отриманні є підставою для того, щоб одразу винести постанову про заочний штраф, а не складати протокол, як раніше.

"Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо особа не з'явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику", – ідеться у тексті законопроєкту.

Важливо! На практиці це означає, що коли "Укрпошта" поверне до ТЦК невручений виклик, відразу буде складено постанову про штраф – без попереднього складання протоколу.

Вручення повістки поштою