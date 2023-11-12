"Надокучлива стара": у Шольца принизили депутатку, яка закликає до передачі Україні ракет Taurus

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман з перших днів повномасштабної війни активно виступає за надання Україні військової допомоги. Саме цим вона, вочевидь, роздратувала радника Шольца, який дозволив собі образливий коментар на адресу жінки.

Інцидент трапився під час конференції Бундесверу, яку організувало міноборони Німеччини 9 – 10 листопада. Про нього розповіла сама 65-річна депутатка Марі-Агнес Штрак-Ціммерман у пості в соцмережі X.

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"Ця стара надокучає"

Як зазначає Штрак-Ціммерман, вона запитала канцлера Олафа Шольца про "стійку стратегію підтримки України". Тоді присутній там головний радник з питань зовнішньої політики Єнс Плетнер сказав: "Ого, ця стара надокучає!".

За словами депутатки, сама вона слів Плетнера не чула. Їх потім передали кілька учасників заходу.

Штрак-Ціммерман зазначила, що вибачення від пана Плетнера були б не зайвими, однак вона на них не сподівається. Тим часом в уряді відмовилися коментувати даний випадок, заявивши, що не пояснюють чуток.

Також відомо, що саме Шольц відповів на запитання депутатки, чи має той стратегію підтримки Києва. Канцлер відреагував двома словами: "Так, маємо".

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: Раніше Штрак-Ціммерман заявляла, що в Бундестазі передачу Україні Taurus блокує лише одна людина. І це канцлер Шольц . Вона назвала його зволікання безвідповідальним.

За даними ЗМІ, міноборони Німеччини минулого тижня погодили збільшення військової допомоги Україні.

Спочатку у федеральному бюджеті на 2024 рік заклали 4 мільярди євро на військову допомогу. Майже всі кошти виділені на вже обіцяні проєкти. Для нової допомоги лишалося лише 120 мільйонів євро. Тоді міністр оборони Борис Пісторіус наполіг, щоб у бюджеті заклали ще 5 мільярдів євро допомоги Україні. У результаті погодили ще додаткові 4 мільярди євро. Загадом йдеться про 8 мільярдів євро.