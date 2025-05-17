Цифрова диктатура по-американськи: як у США хочуть замінити держслужбовців ШІ-агентами

У США набирає обертів ще один проєкт з автоматизації урядових процесів за допомогою штучного інтелекту. Він передбачає запуск ШІ-агентів у робочі процеси федеральних установ.

ШІ-агенти – це автономні програми, здатні самостійно виконувати типові завдання – від обробки документів до внутрішньої комунікації між відомствами. Вони мають замінити десятки тисяч держслужбовців, яких обіцяють "перенаправити" на іншу роботу. Але за красивими словами про ефективність ховається тривожна перспектива: передача владних функцій у руки непрозорих алгоритмів і технологічних корпорацій, як-от Palantir.

Чи наближаються США до свого варіанту цифрової диктатури – не примусової, а "ефективної", зі штучним інтелектом замість чиновників і бізнесменів замість обраних представників – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Як рекрутер DOGE підбирає кадри для запуску армії ШІ-агентів у держсекторі США

У США стартує ще один проєкт, спрямований на автоматизацію роботи державних органів за допомогою штучного інтелекту, пише WIRED. І займається цим Ентоні Янчсо – співзасновник урядового стартапу AccelerateX і один із перших рекрутерів у DOGE – "департаменті ефективності уряду", неформальному проєкті, запущеному Трампом та очолюваному Маском.

У внутрішньому Slack-каналі експрацівників Palantir (понад 2 000 людей) Янчсо написав, що набирає технічних спеціалістів на "проєкт на стику з DOGE". Йдеться про розробку бенчмарків і запуск ШІ-агентів у живі робочі процеси федеральних агентств. Ці агенти – автономні програми, здатні самостійно виконувати завдання. На думку Янчсо, потенціал проєкту – автоматизація понад 300 типових ролей і вивільнення близько 70 тисяч штатних працівників для "більш потрібних задач" на наступний рік.



Ентоні Янчсо / Фото з X.com/aiwrapper

Робота передбачає фізичну присутність у Вашингтоні, без допуску до секретної інформації. Але кому саме підпорядковуватимуться ці спеціалісти – не уточнюється. Компанія Palantir коментарів не надала.

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Публікація Янчсо викликала бурхливу реакцію. У відповідь у чаті з’явилися емодзі: вісім клоунських облич, три чоловіки, що лижуть чобіт, кілька "дизлайків" із Хоакіном Феніксом з фільму "Гладіатор" та три "фашисти". Хоч трохи сердець трохи таки було – аж три.

DOGE не виглядає зацікавленим у тому, щоб знаходити "більш змістовну роботу" для держслужбовців,

– зауважив один із користувачів.

Його коментар підтримали одинадцятьма лайками. Інший додав: "Якщо чесно, всіх нас зрештою замінить ла*нова автозаміна, створена ChatGPT".

І ще один їдкий коментар: "Наскільки цей проєкт насправді "на стику" з DOGE? Кремль теж має погоджувати чи вже ні?"

Хто такий Ентоні Янчсо і що таке AccelerateX

AccelerateX – це оновлена версія попереднього стартапу AccelerateSF. Раніше його команда проводила ШІ-хакатони для розв'язання соціальних проблем Сан-Франциско. Наприклад, Янчсо пропонував використовувати великі мовні моделі для автоматизації заповнення дозвільних форм, аби пришвидшити будівництво житла і знизити його вартість.

У 2023 році стартап отримав певну підтримку від OpenAI та Anthropic (остання спростувала інвестиції, але підтвердила, що надала доступ до свого API в бета-версії).

У 2024 році команда зробила ребрендинг, перейменувавшись на AccelerateX, і оголосила:

Застарілі технології гальмують уряд США. Старі підрядники продають зламані системи за захмарними цінами. Це шкодить кожному американцю.

За словами джерел WIRED, компанія уклала партнерство з Palantir і, ймовірно, отримала фінансування від акселератора OpenAI Converge 2. Співзасновниця AccelerateX Рейчел Ї зазначена на LinkedIn як учасниця програми. Її колишня колега Кай Сорін тепер працює в OpenAI. Обидві не відповіли на запити журналістів.

Що відбувається з DOGE

DOGE, увага до якого поступово спадає, – це неофіційна структура, яка виникла в перші дні другої каденції Дональда Трампа.

Хоча офіційно DOGE очолює Емі Глісон, фактичним лідером проєкту вважається Ілон Маск, який, за словами Трампа, є "де-факто головою" DOGE. Так званий департамент ефективності уряду був створений для виявлення та усунення неефективних витрат у федеральному уряді. Зокрема, департамент впроваджує штучний інтелект для автоматизації процесів та скорочення бюрократії. Одним із таких проєктів є чат-бот GSAi, розроблений для Загальної адміністративної служби США (GSA), який має на меті автоматизувати аналіз контрактів та оптимізувати внутрішні комунікації.

У перші чотири місяці роботи DOGE понад 121 тисячі держслужбовців США були звільнені або знаходяться під такою загрозою, також урізано гранти й програми. Цей процес супроводжувався хаосом, судовими позовами та протестами міністрів, зокрема Держсекретаря Марко Рубіо та очільника Мінфіну Скотта Бессента, пише CNN.

Діяльність DOGE стала об'єктом критики з боку громадськості та фахівців. Зокрема, департамент звинувачують у масових звільненнях федеральних службовців та порушенні конфіденційності даних громадян. Мовилося про те, що DOGE використовує штучний інтелект для моніторингу комунікацій працівників федеральних агентств, шукаючи "ворожі" висловлювання щодо Трампа або Маска.

Крім того, виникають юридичні питання щодо ролі Ілона Маска в DOGE. Хоча Білий дім офіційно заявляє, що Маск є лише радником і не має повноважень ухвалювати урядові рішення, суди розглядають його дії як такі, що мають фактичну владу.

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Нещодавно президент Трамп заявив, що DOGE є тимчасовою структурою, яка "в певний момент" припинить своє існування. Ілон Маск, як спеціальний державний службовець, може обіймати свою посаду лише протягом 130 днів, після чого планує повернутися до керівництва своїми компаніями.

Цікаво! У подкасті WIRED Uncanny Valley проаналізували відхід Ілона Маска від активної участі в DOGE – він зосереджується на своїх компаніях, зокрема Tesla, яка наразі стикається з серйозними викликами. Водночас, хоч Маск і заявив про відхід, його вплив на DOGE – і на трансформацію урядового управління через технології – вже глибоко вкорінений.

В чому небезпека ШІ для урядових справ у США

WIRED наводить попередження Орена Етціоні, співзасновника ШІ-стартапу Vercept: хоч ШІ й справляється з деякими завданнями, як-от онлайн-пошук, його результати можуть бути непередбачуваними. Боти для клієнтського сервісу, наприклад, вигадують правила, яких не існує. Навіть у дослідницьких завданнях потрібен людський контроль.

Нам потрібен уряд, на який можна покластися, а не той, що грається з технологіями на межі можливого,

– каже Етціоні.

За його словами, ідея про те, що ШІ замінить 70 тисяч працівників, не витримує критики: "Хіба що ви користуєтесь дуже творчою арифметикою".

Слід Тілля і тривожні перспективи

Янчсо, діяльність якого журналісти WIRED уперше помітили ще в лютому, став одним із перших, хто почав підбирати кадри для DOGE – ще до інавгурації Дональда Трампа. У грудні 2024 року, за словами джерел, він отримав запрошення від Стіва Девіса – президента The Boring Company (її заснував Ілон Маск) і водночас одного з учасників DOGE. Тоді Янчсо написав у Slack-групі для колишніх працівників Palantir, що допомагає команді Маска знайти технічні таланти для нової адміністрації:

Це історичний шанс збудувати ефективний уряд і скоротити федеральний бюджет на третину. Якщо вам цікаво взяти участь у цій місії – дайте знати найближчим часом.

Джерело у SpaceX, яке попросило про анонімність, бо не уповноважене спілкуватися з пресою, повідомило, що Янчсо справді працював у вашингтонському офісі компанії в дні перед інавгурацією – разом із кількома іншими людьми, які стали ядром майбутнього DOGE. На запит журналістів SpaceX не відповіла.

Palantir, своєю чергою, має до цієї історії безпосередній стосунок. Її співзасновник – мільярдер Пітер Тіль, давній прихильник Трампа і соратник Маска. Компанія давно отримує великі держзамовлення і надає аналітичні інструменти для Пентагону, Митної служби та інших органів. У другій адміністрації Трампа Palantir долучилась до створення так званого мега API, який має об'єднати дані Податкової служби з іншими відомствами, а також співпрацює з Імміграційною службою над платформою тотального стеження – аби виявляти мігрантів для депортації.

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Попри "гойдалки" у взаємовідносинах Трампа та Маска, над США нависає небезпека перетворення на цифровий концтабір. Фрази на кшталт "історичний шанс скоротити федеральний бюджет" звучать потужно, але в реальності можуть означати масові звільнення, передання ключових процесів штучному інтелекту та техногігантам – компаніям на кшталт Palantir, яка вже будує систему для поєднання урядових баз даних.

Звучить тривожно й схоже на китайську модель цифрового контролю – лише в стилі американської корпорації. Якщо штучний інтелект, з його помилками, галюцинаціями й алгоритмічним ухилом, почне масово вирішувати, кого звільняти, як тлумачити закони чи кому давати доступ до соціальних послуг, – це вже не оптимізація, а цифровий хаос у подарунковій обгортці з гаслом ефективності.