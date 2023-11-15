"Аль-Шифа" може виявитися "серцем" ХАМАС: в Ізраїлі пояснили штурм госпіталю
Джерело:Армія оборони Ізраїлю
Вночі 15 листопада ЦАХАЛ розпочав військову операцію у найбільшому госпіталі "Аль-Шифа". Перед цим Ізраїль дав бойовикам 12 годин на те, щоб вони здалися.
За даними ЗМІ, ЦАХАЛ у ході штурму взяв під контроль лікарню, де могли перебувати понад 4000 тисячі осіб. Ізраїль запевняє, що намагався провести евакуацію цивільних з "Аль-Шифи", зокрема, вивезти звідти немовлят.
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Один із основних пунктів ХАМАС
Напередодні США попередили Ізраїль, що у підвалах госпіталю розташований найбільший командний пункт ХАМАС.
Наша мета — шукати ХАМАС, де б вони не ховалися, а госпіталь є центральним центром їхніх операцій, можливо, навіть серцем, що б’ється, і, можливо, навіть центром ваги,
– заявили у пресслужбі ЦАХАЛ.
ХАМАС вже звинуватив Вашингтон за те, що він дав добро на штурм лікарні. Бойовики заперечують, що використовують будівлю як свій штаб.
Вступили у бій з терористами
Перед тим, як розпочати операцію ЦАХАЛ надав терористам 12 годин для того, щоб здатися. Однак, кажуть там, ті не послухалися. Перед входом в "Аль-Шифу" ізраїльські війська натрапили на вибухівку та загони терористів, зав'язався бій, у ході якого бойовики були ліквідовані.
За словами свідків, участь у штурмі брали кілька танків та понад сотня спецпризначенців.
Наразі, кажуть очевидці, ізраїльські солдати допитують людей, які ховалися у госпіталі від бомбардувань.
Що відбувається у госпіталі
У Ізраїлі наголосили, що їхня операція в "Аль-Шифі" "точна та цілеспрямована". Це означає, що військові роблять усе можливе, аби знищити потенціал ХАМАС: бойовиків та зброю, мінімізуючи втрати серед мирних жителів.
Водночас у ЦАХАЛ зазначили, що терористи перешкоджали евакуації цивільних з "Аль-Шифи", аби використати цю ситуацію на міжнародній арені.
За місцевими джерелами, ситуація в госпіталі жахлива. У закладі закінчується паливо, через що персонал практично не може допомогти пацієнтам, які потребують невідкладної допомоги. Це включає недоношених дітей, яких, за словами лікарів, вилучили з інкубаторів через відключення електроенергії.
Ситуація на Близькому Сході загострюється: останні новини
- ЦАХАЛ повідомив, що терористи повністю втратили контроль над містом Газа. Бойовики тікають з півночі регіону на південь, грабуючи цивільне населення.
- Раніше Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що розділила анклав на дві частини і взяла під контроль північ Сектора Гази.
- Ізраїльський продюсер Матан Меїр, який був членом команди серіалу "Фауда", загинув у ході боїв з терористами ХАМАС. 10 листопада Меїр отримав поранення внаслідок вибуху поруч із мечеттю в Бейт-Хануні на півночі Гази. Режисеру було 38 років.