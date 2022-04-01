Штурм Києва був би для них самогубством, – Загороднюк припустив, чому Росія не наважилась на це

Окупанти, принаймні тимчасово, відмовилися від ідеї захоплення Києва, адже вони просто не можуть її реалізувати. З тими силами та засобами, які вони там тримали, будь-який штурм столиці був би для них самогубством.

Про це заявив голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк в ефірі 24 каналу. Однак стратегічно росіяни не відмовилися від ідеї підкорення України.

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За словами Загороднюка, говорити про те, що в окупантів змінилися стратегічні плани, ще зарано та дуже небезпечно.

Тому українська сторона має готуватися до оборони та посилювати її, аби взагалі унеможливити такий розвиток подій.

Хоча шансів у них (росіян – 24 канал) не було б вже й зараз. Тобто з тими силами та засобами, які вони там тримали, будь-який штурм Києва для них був би самогубством, тому вони на це й не пішли,

– додав Загороднюк.

Нагадаємо, що українські військові продовжують звільняти населені пункти Київщини від російських окупантів. Під контроль наших захисників перейшли щонайменше 15 сіл та міст.

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