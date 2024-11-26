ЗСУ відбили наступ на Куп'янськ та тримають контроль над підступами до міста, – ОСУВ "Хортиця"

Українські війська відкинули російських окупантів від Куп'янська Харківської області. Сили оборони контролюють ситуацію на підступах до міста.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назара Волошина в етері телемаратону.

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Окупанти намагаються просуватися невеликими штурмовими групами без залучення великої кількості бронетехніки, а далі хочуть закріпитися та накопичувати сили.

Захисники відкинули окупантів

Втім, у наших захисників інші плани і їм вдалось відкинути ворога назад. Наразі ситуація у місті стабільна.

Там все під контролем наших Сил оборони. Навіть якщо якісь групи і переправляються в кількості 8 чи 10 чоловік, то з цієї кількості підіймаються на берег близько 2 – 3 осіб. Тобто ворог знищується і там,

– зазначив Волошин.

За словами військового, ворожа техніка, яку окупанти намагаються переправити на інший берег, не залишається непоміченою оборонцями. Захисники знищують її різними вогневими засобами, зокрема дронами-камікадзе.

До слова, глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що росіяни на човнах переправляються на правий берег Осколу у Куп'янському районі, але українські захисники знищують ці групи.

Куп'янськ на карті:

Штурми на Куп'янському напрямку

Лише нещодавно українські воїни відбили масштабну атаку ворога на Куп'янськ. Тоді частина росіян навіть переодягнулася у форму ЗСУ, аби відвернути увагу захисників, та атакувала у чотири хвилі.

Ворогу не вдалось закріпитись у місті.

Після невдалих штурмів деякі росіяни розбіглися по будинках у Куп'янську. Окупантів знищили.