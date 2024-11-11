Російський наступ на Курахове: ЗСУ успішно відбили штурм

Противник активізував атаки на підступах до Курахового. Сили оборони тримають позиції та завдають ворогу значних втрат.

11 листопада російські війська здійснили чергову спробу прориву до Курахового. Про це повідомив пресофіцер 46-ї бригади Олександр у коментарі 24 Каналу.

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Що відомо про спробу російського штурму на Курахівському напрямку

Сьогодні дійсно був штурм, одному танчику вдалося наблизитися до Курахового, але його знищили засобами артилерії та FPV,

– додав пресофіцер.

Окупанти активно намагаються захопити стратегічно важливі шляхи, які ведуть до Курахового, що дозволить їм просуватися до околиць міста. За попередніми даними, чотири ворожі піхотинці втекли, але їх зараз оперативно ліквідовують наші підрозділи.

Зверніть увагу! Курахове залишалося під повним контролем Збройних сил України, і Сили оборони продовжують стримувати будь-які спроби противника наступати.

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