"Ривок останньої надії": у МВС пояснили, чому захоплення Лисичанська таке важливе для Росії

Після захоплення Сєвєродонецьк росіяни кинули великі сили на штурм Лисичанська. Наразі це останній форпост України у Луганській області.

Російські окупанти не припиняють обстрілювати та штурмувати Лисичанськ. Вони навіть заявили, що оточили місто, але ця інформація дуже далека від реальності.

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Чому росіянам так важливо захопити Лисичанськ

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів, росіяни зроблять усе можливе, щоб захопити Лисичанськ. Це дозволить їм заявити про успішне виконання одного із завдань у війні проти України – повну окупацію Луганської області.

Для російської армії захоплення Лисичанська — як ривок "останньої надії". І він логічний. Фактично, зараз йде мова про встановлення контролю над Луганською областю,

– заявив Андрусів.

Він додав, що задля виконання цього завдання ворог готовий відстрілювати по 45 тисяч снарядів за добу. Це просто шалений показник, поповнити такі запаси дуже швидко ворог точно не зможе.

Російські окупанти сліпо сподіваються на грубу силу та кількісну перевагу, натомість ЗСУ воюють дуже грамотно, прицільно б'ють по головних об'єктах ворога та залишають собі можливість для відступу.

Війна Росії з Україною: останні новини

Білоруси продовжують військові навчання біля кордонів з Україною. За даними Генштабу ЗСУ, з-поміж іншого вони тренуються наводити понтонні переправи.

Росіяни спробували доставити в Мелітополь свою бронетехніку. Нашим героям вдалося зірвати плани ворога: поїзд зійшов з рейок, а в окупантів почалася істерика.

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