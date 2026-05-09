На Закарпатті стався штурм будівлі ТЦК: військові відкрили вогонь, – журналіст

9 травня біля 2-го відділу Хустського РТЦК та СП у Міжгір'ї відбулася стрілянина. Конфлікт стався після мобілізації місцевого представника ромської громади.

Біля будівлі зібралося близько 30 людей. Натовп почав виламувати двері та намагався прорватись всередину ТЦК. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

Що відомо про штурм ТЦК і стрілянину у Міжгір'ї?

За словами Глаголи, під час конфлікту працівники ТЦК відкрили вогонь. Було здійснено щонайменше 4 постріли: більшість – зі стартового пістолета, щонайменше один постріл – з автомата Калашникова. Постріл з автомата був здійснений холостим набоєм.

Також, за інформацією журналіста, керівництво ТЦК спочатку намагалось заперечити факт стрілянини. Йдеться про тимчасово виконуючого обов'язки начальника 2 відділу Хустського РТЦК та СП майора Романа Салигу.

Спершу, каже Глагола, від керівництва звучала версія, що пострілів взагалі не було. Потім – що було лише два постріли холостими набоями.

Однак, стверджує журналіст, він отримав відео від очевидців, на якому чітко чути щонайменше чотири постріли. "Тобто зараз навіть покази самих працівників ТЦК між собою не збігаються", – зауважив Глагола.

За його словами, тепер правоохоронці мають встановити:

хто саме відкривав вогонь;

з якої зброї стріляли;

чому в автоматі були холості набої;

хто намагався приховати реальну кількість пострілів.

Зауважимо, що ані в поліції, ані в ТЦК наразі не коментували інцидент.

Інші інциденти, пов'язані із сутичками між військовими ТЦК і цивільними

У Дніпрі 4 травня конфлікт між чоловіком і представниками РТЦК завершився стріляниною. У ТЦК заявили, що під час перевірки документів чоловікові повідомили про необхідність пройти ВЛК, після чого він дістав зброю та відкрив вогонь.

За словами командира взводу охорони Артура Мірясова, працівники ТЦК були неозброєні, а чоловіка зупинили лише після погроз поліції застосувати зброю.

Натомість місцеві жителі стверджують, що стріляли саме військові. Очевидці розповіли, що до чоловіка під'їхав мікроавтобус, після чого він почав відходити, а група оповіщення нібито відкрила вогонь. За словами мешканців, пролунало близько семи пострілів, чоловіка поранили в ногу, а люди перекривали дорогу сміттєвими баками.

У ТЦК повідомили про трьох поранених військових, одного з них госпіталізували. Поліція з’ясовує всі обставини інциденту.

Міноборони обіцяє реформу ТЦК

Ще перед вступом на посаду міністра оборони Михайло Федоров заявив, що проблеми в ТЦК не можна ігнорувати, і пообіцяв зміни в Міноборони та ЗСУ. Він планує провести аудит Міноборони і армії, щоб виявити проблеми та покращити систему без шкоди для обороноздатності. Також хоче змінити підхід до підготовки військових – щоб краще навчання зменшувало втрати й підвищувало ефективність.

Федоров наголосив, що командирів мають підвищувати за реальними результатами, а не за посадою, і що аудит допоможе покращити фінансове та соціальне забезпечення військових.

В Україні система мобілізації та робота ТЦК працюють недостатньо ефективно, а також супроводжуються скандалами і корупційними схемами. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ, капітан Данило Яковлев. Він наголосив, що якщо набір до армії буде чесним і без корупції, це суттєво покращить стан ЗСУ.

За його словами, зараз часто мобілізують тих, хто не має змоги "відкупитися", тоді як інші уникають служби. Яковлев підтримує ідею повного аудиту ТЦК – перевірки керівництва, можливих поліграфів і залучення антикорупційних органів.

Також він пропонує посилити контроль, щоб навіть сама присутність антикорупційних структур зменшувала зловживання. Він вважає, що виявлені корупційні кошти мають спрямовуватися на потреби армії – наприклад, на дрони чи техніку. На його думку, це підвищить довіру суспільства і боєздатність ЗСУ.