Штурм на Курщині: українські десантники знищили російський морпіхів

Морпіхи Росії зазнали великих втрат під час штурму Курщини. Відбиття атаки українськими десантниками змусило їх відступити, залишивши техніку та загиблих

Російські війська з 810-ї бригади морської піхоти, які намагалися прорвати оборону на Курщині, зазнали значні збитки. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на 95 окрему десантно-штурмову Поліську бригаду.

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Російська операція, що тривала два дні, завершилася повним провалом. Українські десантники з 95-ї бригади ДШВ зупинили наступ ворога, завдавши йому серйозних ударів.

Зверніть увагу! В результаті бойових дій росіяни втратили понад 100 солдатів і більше ніж 28 одиниць техніки. Штурм, який вони почали, не тільки не приніс результатів, але й призвів до величезних втрат у живій силі та техніці.

За даними 95-ї бригади ДШВ, атакувальні підрозділи почали відступати, але не всі змогли втекти без втрат. Для російських військових цей штурм став фактично останнім в цій частині фронту.

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