Росіяни можуть створити мотопідрозділи: чому ворог проводить штурми на мотоциклах

Російська армія використовує для штурмів цивільні двоколісні та чотирьохколісні транспортні засоби. Якщо окупанти надалі будуть атакувати на мотоциклах, багі та інших небойових машинах – це буде небезпечно для обох сторін.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Business Insider.

Дивіться також Генштаб назвав 2 найгарячіші райони: огляд фронту за 11 травня

Росіяни користуються цивільним транспортом на фронті

Через те, що в Росії стає менше бронетехніки, а в небі на передовій домінують українські дрони, окупанти повинні використовувати швидші та недорогі засоби пересування. На допомогу їм приходять мотоцикли. Їхнє застосування на передовій, за інформацією видання, може бути хорошою стратегією.

Цивільний транспорт використовувався в усіх війнах. Але росіяни, ймовірно, вперше замінили важку техніку на мотоцикли для штурмів.

Збільшення використання Росією мотоциклів є адаптацією у відповідь на повсюдні удари українських безпілотників по російській бронетехніці та непомірні втрати бронетехніки, які російські війська зазнали наприкінці 2023 та у 2024 роках,

– звітує Інститут вивчення війни.

Дійсно, росіяни, штурмуючи на мотоциклах або багі можуть досить швидко та маневренно пересуватися та долати небезпечну зону за короткий час. Російська армія, схоже, збирається робити ставку на цілі мотоциклетні штурмові загони.

Військові ЗСУ розповідають, що атаки відбуваються колонами з 8 мотоциклів, їхній рух підтримується РЕБами. Це дещо захищає росіян від ударів з дронів.

Цивільний транспорт росіяни використовують методом "наскоку і втечі", намагаючись таким чином проривати оборону українських військ.

Як пише ISW, росіяни свідомо не планували залучати до штурмів мотоцикли та іншу подібну техніку, це стало радше "відчайдушною імпровізацією на передовій" через серйозні втрати.

Натомість так зване міноборони Росії хоче організувати великі операції саме з використанням мотоциклів. Окупаційне командування планує відкрити центри підготовки мотоциклістів та інтегрувати мотоциклетні підрозділи до регулярних військових формувань. Відтак використання мотоциклів може стати частиною тактики росіян у майбутніх війнах.

Однак аналітики кажуть, що використання цивільної техніки – це не найкращий крок для росіян, адже це може знизити здатність окупантів адаптуватися до нових реалій фронту.