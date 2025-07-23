Йдуть не дуже свіжі, – військовий розповів, як росіяни здійснюють штурми

В районі Торецька ворог продовжує здійснювати штурми численними групами своїх солдатів. Однак вони не мають ні мотивації, ні професійних навичок.

Про це 24 Каналу розповів головний сержант батальйону БпЛА 93 ОМБр "Холодний Яр" Денис Кардаш, зауваживши, що серед окупантів трапляють і хворі. Натомість росіяни активно використовують дрони та легкомоторну техніку, якою підвозять особовий склад для наступів.

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Як росіяни здійснюють штурми?

Батальйон БпЛА 93 ОМБр "Холодний Яр" тримає оборону на Донеччині, в районі Часового Яру. Там окупанти продовжують спроби штурмів. За словами Кардаша, за штурм з великої кількості лише кілька росіян можуть забігти в "ямку" і там накопичуватись.

Йдуть (окупантів – 24 Канал) багато і не дуже свіжі. Хлопці вже затягані, кидають все, що можливо. Якість людей стала нижчою. Є хворі, є ті, які не хочуть йти. Однак кидають всіх, хто є,

– наголосив він.

Також ворог використовує дрони на оптоволокні для "полювання", тому ці безпілотники зазвичай є у засідках. Якщо їм вдається знайти позицію українських військових, окупанти використовують інші дрони, артилерію та керовані авіаційні бомби. Головний сержант батальйону БпЛА 93 ОМБр "Холодний Яр" пояснив, що така тактика ворога ускладнила логістику, але українські сили шукають нові підходи та теж змінюють стратегію.

Щодо російської техніки – зараз ворог її майже не застосовує для наступів. Зазвичай окупанти працюють танками здалеку або підвозять особовий склад будь-яким іншим транспортним засобом (авто чи мотоциклами).

До слова, у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби на Торецькому напрямку окупанти здійснили 13 атак поблизу Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру.