Вривалися в посадки, – військовий розповів про тактику штурмів росіян на Запоріжжі

Росіяни активно продовжують штурмувати позиції українських військових, зокрема, на Запоріжжі. Однак тепер ворог не використовує важку техніку, яку можуть знищити дрони.

Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу бойових медиків добровольчого батальйону "Госпітальєри" Олег Магдич, зауваживши, що росіяни пересіли на мотоцикли. Завдяки швидкості вони можуть вриватись прямо в посадки.

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Росіяни замінили важку техніку на мотоцикли

За словами командира екіпажу бойових медиків, останній штурм росіян, який він бачив з побратимами, був в районі Гуляйполя Запорізької області.

Тактика в росіян була наступна: окупанти заскакували в посадки українських військових на мотоциклах та мопедах. Ворог не застосовував важку техніку, яку швидко можуть знищити українські оператори БпЛА.

Зупинити швидкий мотоцикл не просто. Росіяни швидко доїжджали до точки висадки, вривались на цих мотоциклах в посадки, потім їх кидали та вже з обох сторін йшли штурмувати,

– пояснив він.

Магдич зазначив, що Сили оборони готові до таких ворожих штурмів та знають, як правильно цьому протидіяти. Однак, на жаль, росіяни також активно застосовують різні види дронів – на оптоволокні, FPV, а також "Молнії" для враження цілей ЗСУ.

Командир екіпажу бойових медиків зауважив, що "Госпітальєри" працюють виключно завдяки донатам українців.

Важливо! 24 Канал залучає читачів долучитись до актуальних зборів батальйону "Госпітальєри" за посиланням.

Магдич додав, що один із найважливіших зборів батальйону є на потреби родин загиблих військових або ж рідних зниклих безвісти. "Госпітальєри" опікуються ними та допомагають.