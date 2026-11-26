Боєць спецпідрозділу Артан на псевдо Шизік в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів про найважчі штурми на Запорізькому та Харківському напрямках. Штурмовик поділився деталями зачисток, захоплення окупантів у полон та тотального впливу безпілотників на сучасне поле бою.

Війна дедалі більше залежить від безпілотників, які можуть виявити військового навіть тоді, коли він не чує їхнього наближення. Для штурмовиків це означає ще більшу небезпеку, а російські військові продовжують наступати, попри втрати та складні умови на фронті.

Про найважчі штурми, страх під час бою, зміни на фронті через дрони, поведінку російських окупантів і їхню мотивацію та виплати в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів боєць спецпідрозділу "Артан" з позивним Шизік.

Позивний "Шизік" і ставлення до страху в бою

Чому у вас такий позивний? Він з'явився ще до служби у Збройних Силах?

Взагалі, позивний був ще до армії, але прижився і під час служби. Коли ми під час штурмів або виконання завдань, я трохи не боюся, можу дійти, тому так і прозвали Шизік. Хотів поміняти, сказав командиру роти, а він відповів: "Ні, це культове". Так і залишилося.

Тобто ви безстрашний?

Буває. Зрозуміло, що всі бояться. Але якщо ти вже там і починаєш працювати, то страх може коштувати життя. Так само і за мою групу, яку я веду, я переживаю.

На мені лежить немаленька відповідальність за людей. Якщо я почну боятися, моя група може полягти, і ці смерті будуть на мені. А так відпрацьовуємо все чітко.

Звісно, є загиблі, але це війна, тут ніхто нікого не жаліє. Ми працюємо на різних напрямках – Донеччині, Харківщині, Запоріжжі. Це все відбувається дуже страшно, але ми переборюємо страх і відбиваємо свою землю, яка належить нам. Якось так виходить.

Кажуть, що ви одним із перших заходите на позиції. Якщо комусь потрібна допомога, ви теж завжди перший. Чула, що ви навіть допомагали окупантам, які хотіли зберегти собі життя. Чи справді таке було?

Звісно. Це було на Харківщині. Нам поставили завдання відібрати позиції, оскільки там працювала логістика, через яку росіяни затягувалися й розповсюджувалися в районі Ізюма. Нам наказали відбити позиції, щоб прикрити цю логістику.

Під час штурмів ми не могли зайти в бліндаж. Я закинув там десь сім, напевно, вісім гранат. У них уже не було чим дихати, вони здалися. І так, я надавав допомогу навіть тим полоненим, яких ми взяли. Ми люди, а не звірі. Якщо це військовий, тоді ми відпрацьовуємо, якщо цивільний – це зовсім інакше, ніж у росіян.

Кожен полонений – це, звісно, одиниця обмінного фонду, завдяки якій наші захисники можуть повернутися додому?

Саме так. Якщо вдалося взяти полонених і вивезти їх із поля бою, то їх можуть обміняти й повернути наших солдатів, які теж постраждали та потрапили в полон. Знаю, що наших бійців там катують, і це дуже недобре.

Ми нормальні люди, тому надавали допомогу. Дали свої штани, одному полоненому, який був без взуття, знайшли черевики. У них не було води, їжі, погана була логістика.

Наші хлопці також відпрацьовували там FPV, прикривали нас, щоб ми могли це зробити. Усе в нас вийшло. У нас один загиблий, але штурмувати – це не сидіти на позиції, це треба йти в бій. Трапляється, що і наші гинуть. Це війна.

Повна розмова з Шизіком: дивитись відео

Найважчі штурми, секунди на рішення і різниця між штурмом та зачисткою

Якщо згадувати всі напрямки, які ви перераховували – Харківський, Запорізький, Донецький, де найскладніше було працювати? Який штурм вам запам'ятався найбільше, який був справді важким?

Взагалі всі штурми важкі, тут немає легких. Найважчим був Запорізький напрямок, Степногірськ. Там було дуже тяжко, адже росіяни вже підійшли до Степногірська, де були дев'ятиповерхові будинки.

Ми туди заходили, штурмували. Треба було йти пішки, тому що броньована машина не могла під'їхати. Нас закинули в туман, ми пройшли й виконували поставлене завдання.

Що для вас під час таких штурмів найскладніше? Чи є речі, які ви собі говорите перед штурмом, якийсь коронний жарт або, можливо, ви вірите у щось?

Взагалі є, але там присутня нецензурна лексика, я такого не казав би. Коли ми відпрацьовуємо завдання і нас забирають, під'їжджає броньована машина, у мене завжди є звичка повертатися в бік бою, піднімати руку, показувати й говорити. Ось таке.

Є хлопці, яких треба налаштувати. Я так само налаштовуюся, але не можу заснути перед штурмом. Наприклад, ми маємо виїжджати о п'ятій чи шостій годині, а я вже знаю завдання за день, а то й за два. Все відпрацьовано, але я не можу заснути. Хочеш спати, але не виходить, тому що постійно думаєш.

Так само і хлопці. Треба всіх підготувати, щоб швидко виконати завдання, зайти, забрати позицію. Якщо вийшло – взяти в полон, якщо ні – це війна, наша земля, і ми за неї боротимемося.

В одному з відео, які оприлюднював "Артан", ви розповідали про спогад зі штурму, коли сиділи з двома зведеними гранатами, а ваш побратим казав: "Не дай Бог, лише Шизіка поранить, буде дуже погано". Можете згадати цей фрагмент? Про який напрямок, обставини йшлося?

Це був Оскіл, Харківська область, ми також відпрацьовували штурми. Під час штурму перебивали логістику противника. Не могли потрапити в бліндаж, тому я закидав гранатами.

Під час бою по нас почали працювати "Молнії", FPV, міномет. Ми сховалися, група була велика, десь 12 чоловік. Одні були з одного боку, а ми йшли лінією з іншого. Я хотів зайти в бліндаж, але противник почав відстрілюватися. Я повернувся назад, знову закинув гранату, вони знову відстрілювалися, почала працювати мінометка.

З Магнусом, моїм побратимом-кулеметником, ми сховалися в кущах. Я подумав, що треба підготувати гранати. І в цей момент над нами вибухнула "Молнія", залетіла в ліс, аж земля затрусилася. Коли я взяв гранати, дивився на Магнуса, він на мене. Я бачив його страх, він бачив мій. Я запитав: "Ти готовий?" – щоб він мене прикривав. Я мав діяти, але ситуація була дуже небезпечна.

Детальний опис послідовності дій під час цього епізоду в редакторській версії узагальнено.

І ми взяли тоді в полон російських окупантів. Це люди, які не розуміють, куди вони йдуть.

По-перше, їх заганяють, вони думають, що повернуться, але не мають такої можливості. Ми чули по рації, що їм навіть не дозволяють цього.

Один запитував: "Що мені робити?" А йому відповідали: "Іди туди, назад ходу немає". У нас можуть відтягнути поранених, забрати "трьохсотого", а в них, якщо заходять кудись у тил або далі, немає такої можливості. Вони просто бігають по лісу. Один взагалі вибіг у ліс і просив у нас води.

Ви сказали, що граната відскочила назад. На ухвалення таких рішень зазвичай є час? Це можуть бути буквально секунди?

Це просто секунди. Такі дії відпрацьовуються заздалегідь. Коли ми йдемо на штурми, командування збирає нас, і ми тренуємося в схожій місцевості, відпрацьовуємо те, що будемо робити. Це не так, що ти просто взяв і захотів, а вже на місці під час виконання завдання може статися що завгодно.

І це секунди, тому що там вибух, там приліт, там FPV, тут "Молнія", хтось може стріляти. Все це дуже чутно. Є відпрацьована моторика, яку тренуємо, щоб у таких ситуаціях діяти.

Знаєте, як ви навчились їздити на велосипеді й уже просто їдете. Так само і тут. Це секунди, по-іншому ніяк, тому що ти хочеш жити, і хлопці, які йдуть із тобою, також хочуть жити.

Я завжди переживаю, щоб ніхто не загинув. У нас сім'я, ми дуже поважаємо одне одного, у нас згуртований, відпрацьований колектив, і всі знають, що робити.

Тобто ви намагаєтеся відпрацювати якомога більше сценаріїв під час тренувань, щоб у бою вже автоматично діяти за ними?

Саме так. По-іншому ніяк. Якщо нам дали вказівку провести зачистку, а не штурм, це різні дії. Якщо під час зачистки ти побачив ворога, який вийшов, це одне. А коли вже знаєш, що противник там точно є, це зовсім інше.

А можете пояснити, у чому різниця між штурмом і зачисткою?

Є ще наліт. Наліт – це раптова атака, коли противник не очікує. Другий момент – зачистка. Ми не знаємо, чи є ворог, але його помічали в цьому лісі, наприклад, і ми йдемо перевірити територію. Якщо є противник, то знищуємо його. Штурм – це коли противник перебуває на позиції, і ти починаєш атакувати її. У цьому й різниця.

Як зазвичай відбуваються штурми? Щоразу різна кількість людей, погода, час підготовки? Чи є певні правила штурму?

Я вам скажу так: буває, що наказ надходить через прорив противника, тоді може бути й без підготовки – просто зібрали вночі. У мене на Харківщині теж таке було. Ми були групою підтримки, але в наших хлопців почалися поранення, і був наказ. Ми зібралися без підготовки. У нас завжди зібрані рюкзаки, коли перебуваємо в секторі, зброя напоготові. Взяли необхідне й вирушили.

А коли поставлене завдання і знаємо, що противник сидить у бліндажах, тоді заздалегідь готуємося й лише після цього виконуємо його. Є ще момент несподіванки. Наприклад, сказали, що треба укріпити ЗСУ, підкріпити фланги, і ми просто йдемо туди. Може трапитися противник. Це теж виходить не штурм, а зачистка.

Найдовші бойові виходи і перший штурм

Скільки найдовше міг тривати штурм? Я чула, що буває і по 30 годин, і кілька діб. Чи справді таке трапляється?

Буває таке, що ми штурмуємо бліндаж, беремо полонених. Якщо не вдалося, можемо залишатися на позиціях і продовжувати виконувати завдання. Бувало, що ми просувалися далі, чекали на противника, якщо він намагався атакувати.

Але якщо вже виконали свою роботу, то немає сенсу продовжувати. Якщо противник відійшов або його знищили, тоді все, ми стабілізуємо лінію зіткнення, так би мовити.

На вашому досвіді, скільки найдовше тривали штурмові дії?

Бувало, що до шести днів. Ми виконали завдання, але не могли відійти, оскільки противник продовжував обстрілювати цю ділянку. Не було можливості передати позицію іншим і залишити її. Бувало й по шість, і по десять днів.

Але це не означає, що весь цей час відбуваються постійні штурми. Це обстріли, можуть бути атаки. Якщо противник атакує, його знищують. Якщо ні, то ситуація стабілізується, він може переключитися на іншу ділянку, де починаються бої. Тоді вже можна передати позиції іншим військовим, які триматимуть цю лінію.

Якщо, наприклад, зайшло підкріплення, чи бувало так, що потрібно було знову штурмувати наступні позиції? Чи траплялися такі тривалі операції?

Звісно, бували. Наприклад, якщо ми взяли одну позицію, перша група вже втомилася і не може продовжувати, тоді залучають резерв. Інші військові можуть продовжити виконання завдання, штурмувати й відбивати позиції. Потім вони теж втомлюються, і буває, що знову доводиться залучати інші групи. Таке траплялося.

Ви особисто пам'ятаєте свій перший штурм? Що тоді відчували? Де це було?

Це був Харківський напрямок, майже під Донецьком. Перший раз я взагалі опинився в такій ситуації, коли по нас працювали РСЗВ, танки, вертольоти, літаки.

Я сховався в яру під деревом, там стирчали корені, заліз під нього. Моя група теж сховалася, бо нас помітили. Там була дорога, яку я прозвав "дорогою смерті". Ми проходили від однієї посадки до великого лісу.

Росіяни вже знали, що почалися штурми, оскільки перед нами йшли інші групи. Нас помітили й почали обстрілювати. Мого побратима поранило, але ми його евакуювали. Я сидів під тим деревом, а обстріли просто знищували ліс. Тоді я такого в житті не бачив. Це дуже страшно.

Я боявся, але зібрався, взяв себе в руки. Командир наказав мені зібрати групу, ми евакуювали пораненого й продовжили виконувати завдання. Таке було.

Що вам тоді допомагало? Особливо під час першого штурму й у таких небезпечних ситуаціях. Кожен штурм несе небезпеку, а під час обстрілу як працює мозок, що ви собі говорите, як можете зібратися? Чи є люди, які не можуть брати участь у штурмах, бо організм реагує інакше й вони не здатні зібратися?

Є люди, які під час таких дій можуть просто застопоритися, запанікувати, побігти. Це може призвести до загибелі, а потім доведеться думати, як забрати тіло. Якщо це поранений, його також треба евакуювати. Це дуже погано.

А взагалі, як ви кажете, як у мене працював мозок? Я від самого початку був підготовлений, знав, що потраплю на війну. До цього вже був у Запоріжжі, щоправда, не в штурмах, а на позиціях у Кам'янському. Ми не штурмували, але тримали позиції. Коли на Харківщині я побачив свій перший штурм, то вже був морально підготовлений. Розумів, що або мене вб'ють, або я буду діяти.

Шлях у військо, служба в "Артані" та хто може бути штурмовиком

Чим ви займалися до війни? Яким було ваше життя до того, як пішли служити?

Я 17 років працював будівельником у різних сферах – займався деревом, металом, брався за будинки й квартири під ключ. Працював саме в будівництві.

Частково працював і на державу, приблизно рік був пакувальником. Але переважно мені подобалося працювати на себе, робити людям квартири, будинки, а потім радіти результату й знати, що все це залишиться надовго.

Чому і як ви вирішили долучитися до війська? У якому році пішли служити?

Це був 2024 рік. Я морально втомився від усього цього. Думав, усіх призивають. Мені також прийшла повістка додому, щоб з'явитися до ТЦК.

Якось прийшов з роботи, і все мені вже набридло. Захотілося просто побачити, що таке війна. Я сам прийшов до ТЦК і сказав: "Що, поїхали?" Мені відповіли: "Поїхали".

Мене завезли на Рівненський полігон, там був інструктор на позивний "Чорний прапор". Він такий чоловік, жорсткий. Каже: "Що ти хочеш: або будь ганчіркою, або будь мужиком. А хочеш – тікай". Я відповів: "Ні, я піду, спробую, подивлюся".

Я бачив, як хлопці страждають. Мені теж захотілося самому піти й побачити, що таке війна.

Як вам служиться в "Артані"? З того, що ви розповідаєте про штурми, здається, не кожен здатен на таке. Чи подобається вам служба в "Артані" і саме в ролі штурмовика?

Звісно. Коли я проходив БЗВП, це ще були ЗСУ, на Рівненському полігоні. Нас відбирали окремо, з усього полігону, де було п'ять тисяч чоловік, взяли лише 25. Нас відбирали фізично, записували на відео, дивилися, які ми, хто ми, перевіряли нашу історію життя.

Я одразу хотів потрапити туди. Запитував у них: "Це буде щось на кшталт Counter-Strike, така гра, може, ви знаєте?" Вони відповіли: "Так". Я сказав: "Ну, тоді я на таке піду". Так і погодився.

Чи не пошкодували, що пішли?

Немає коли шкодувати. Я сам усвідомлено це зробив. Може, не кожен зможе, і не всім потрібно бути штурмовиками, адже не кожен витримує це морально. Не лише фізично, а й психологічно.

Є люди, які фізично розвиненіші за мене, але морально не готові йти, діяти чи виконувати накази під час обстрілів. Але є міномети, логістика, дрони й інші напрямки. Якщо не можеш виконувати такі завдання, потрібно все одно стримувати ворога, адже він наступає. Його треба тримати.

Якщо ми цього не робитимемо, а кожен просто сидітиме вдома й думатиме, що все закінчиться і буде нормально, то цього не станеться. Ми вже стільки років воюємо, вони не хочуть зупинятися, їм треба тиснути, а нам – відбиватися. Якось так.

Ті, хто сидить удома й думає, навіщо це їм, можливо, і в мене колись до служби були такі думки. Але зараз я мислю інакше. Після штурмів я побачив смерть, побачив усе.

Мій організм і мозок почали працювати по-іншому. Я, навпаки, за те, щоб хлопці долучалися й допомагали. Якщо не можеш штурмувати, можна допомагати армії або служити в інших підрозділах. Є багато різних напрямків: якщо не можеш штурмувати, можна займатися іншою роботою у війську.

На вашу думку, що має вміти штурмовик? Ви кажете, що не кожен здатний на це. Які якості людина має в собі знайти, щоб зрозуміти, що може бути штурмовиком?

На мою думку, я усвідомлено це робив, розумів, що на війні можуть убити. Не знаю, мабуть, це характер. З дитинства звик за себе стояти, завжди був активним. Людям, які цього не пробували, я кажу: якщо не можеш, краще не йти, щоб потім не довелося евакуювати, а згодом виносити тіло.

Не можеш – значить, не робиш. Займаєшся іншим: логістикою чи іншими завданнями. Не можеш штурмувати – служи на іншому напрямку, не можеш цього робити – допомагай. Є танки, ППО, хлопці їздять на пікапах і збивають "Шахеди". Це теж нелегко, але цим можна займатися.

Дрони, російські штурми і сучасна війна

Ви казали, що під час штурмів летіло все – від РСЗВ і танків до "Молній" та інших безпілотників. Наскільки складніше стає працювати, коли небо контролює така кількість дронів?

З кожним роком війна дедалі більше переходить у площину безпілотних систем. Вони дуже заважають, адже небо контролюється, і навіть якщо ти хороший штурмовик, сильний і міцний, може прилетіти FPV-дрон і вбити тебе.

З кожним днем стає тяжче, і треба стримувати ворога. Наші безпілотники так само літають і працюють. Як на мене, зараз дуже тяжко. Раніше було трохи легше, але нині безпілотних систем дуже багато. Вони можуть помітити тебе, навіть якщо ти не чуєш їх, а потім починається ураження та інші загрози. Це дуже тяжко.

Якщо говорити про росіян, то чи зменшилася кількість їхніх штурмів? Чи вони продовжують наступати, незважаючи на втрати?

Загалом їх трохи подавили. Зараз вони не такі активні, як минулого року. Люди, яких уже відправили туди, фактично не можуть повернутися. Навіть поранені залишаються на позиціях. Ми намагаємося відбивати їх, але не завжди виходить так, як хочемо. А вони продовжують наступати.

Там люди, які приїхали з різних регіонів Росії. Росія велика, населення багато. Вони набирають людей із сіл, де, як вони самі розповідають, не було нормальних умов життя, туалетів, пральних машин, нормальних доріг. А тут вони побачили інше, хоча вибору в них немає.

Ми брали полонених, у них були телефони. Я запитував: "Скільки ти отримав, скільки служив?" Один розповів, що отримав два мільйони російських рублів, інший – мільйон вісімсот тисяч. Сума залежить від області.

Був і москвич, у якого, судячи з документів, виплата становила близько двох мільйонів восьмисот тисяч.

Це гроші за підписання контракту чи за весь період служби?

Ні, вони підписують контракт, і ці гроші їм одразу виплачують – одноразово. А далі невідомо, що з ними відбувається і як там усе складається.

Це інтерв'ю було скорочено, виправлено та відредаговано для кращого розуміння аудиторією.