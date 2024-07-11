Від міста лишилося лише згарище: 32 ОМБр показала кадри з фронтового Торецька

Російська армія щодня атакує Торецьк у Донецькій області з повітря, намагаючись стерти місто з лиця землі. Військові 32 окремої механізованої бригади показали кадри з Торецька, де можна побачити наслідки війни, яку почав агресор.

Місто росіяни хочуть перетворити на згарище, зруйнувавши всі будівлі та зробивши життя для його жителів нестерпним. Наші військові активно тримають позиції біля Торецька, не даючи окупантам просунутися вперед.

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Як виглядає Торецьк після російських атак

У 32 ОМБр розповіли, що рідкісні кадри фронтового Торецька відзняли аеророзвідники батальйону безпілотних систем UMBRELLA.

Ось як місто виглядає зараз. Це те, що несе "русскій мір" на нашу землю,

– написали військові.

На кадрах можна побачити шалену інтенсивність боїв та постійні обстріли. В кадр потрапили навіть вибухи від влучання російських КАБів.

Як виглядає Торецьк після російських атак / Відео 32 окремої механізованої бригади

"І в таких умовах 24 на 7 б'ються наші відважні воїни. Піхота, артилерія, танкісти, розвідка щодня працюють на межі людських можливостей, щоб не віддати ворогу жодної вулиці, жодного будинку, жодного метра рідної землі", – зазначили у 32 ОМБр.

До слова, командир взводу 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ЗСУ розповів, що росіяни намагаються захопити Торецьк у Донецькій області. Військовий розповів, що в агресора на цьому напрямку досить велика кількість сил: піхоти, техніки, артилерії, авіації. Тож українським воїнам дуже важко.